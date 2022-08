El destino es a veces caprichoso y ha querido que las vacaciones de Anabel Pantoja y Yulen Pereira coincidan en espacio y tiempo con las de su ex, Omar Sánchez, y Raquel Lozano. Resulta que las dos parejas se relajan estos días en Ibiza, a menos de 200 metros de distancia los unos de los otros. Eso sí, mientras la sevillana y el esgrimista se hospedan en un hotelazo de 1.000 euros la noche, el monitor de surf y su acompañante lo hacen en un establecimiento algo más ‘modesto’, que cuesta 400 euros la noche.

El hotel que han elegido para disfrutar de su primera escapada juntos es el Ushuaia Ibiza Beach Hotel, un alojamiento solo para adultos que se encuentra en Playa d’en Bossa. Según reza la web del establecimiento, «cuenta con spa y 3 piscinas al aire libre con tumbonas grandes«. En este idílico lugar, «los huéspedes disfrutan de entrada gratuita a las actuaciones en directo de DJ organizadas por el hotel».

Omar Sánchez y Raquel, de escapada en un exclusivo hotel de Ibiza

El hotel se encuentra a tan solo dos kilómetros del aeropuerto de la isla y a 3 kilómetros del centro histórico de Ibiza. Y está ubicado justo enfrente del Hi Ibiza, la discoteca más de moda, de ambiente animado y en la que es posible disfrutar en directo de lo último en música electrónica, los mejores DJs y zonas VIP. Y todo ello al ladito de Playa d’en Bossa. Un entorno más que deseable para una pareja que se está conociendo y que busca a partes iguales desconectar del mundanal ruido, así como pasarlo bien en sus salidas nocturnas.

El canario está encantado de la vida en este periplo que emprende con la exconcursante de ‘Gran Hermano’. En medio de todas las polémicas, el todavía marido de la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido hacer las maletas y pasar unas vacaciones con Raquel Lozano. No se atreve a llamarla su novia aún, es demasiado pronto para ello. Pero lo cierto es que entre ellos hay muy buen feeling. Y la cosa podría ir a más.

“Tiene un corazón enorme, es una persona muy generosa», dice Raquel Lozano de Omar Sánchez

Ella ha dejado claro que está muy ilusionada con él. “Evidentemente, si empiezas a conocer a alguien y no te gusta, dejas de conocerlo, de hablar o llamar”, contaba el pasado 5 de agosto durante una entrevista en directo con Terelu Campos en ‘Sálvame‘. “Tiene un corazón enorme, es una persona muy generosa y está siempre muy pendiente, no es nada pasota”, añadía.

Tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, el deportista es el segundo concursante confirmado de ‘Pesadilla en el paraíso’. Omar Sánchez se enfrenta al segundo reality de su vida. Antes pasó por ‘Supervivientes‘, y antes de afrontar este nuevo reto en Mediaset quiere disfrutar al máximo. Aún no sabe si antes de entrar en el concurso va a firmar su divorcio con Anabel Pantoja, que se relaja con Yulen a poca distancia de donde él se encuentra, centrada a más no poder en su nuevo idilio con el chico al que conoció en Honduras. No es momento de pensar ahora en papeleos para ninguno de los dos.