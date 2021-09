La presentadora, que lleva 21 años de relación con su pareja, ha revelado en ‘Sálvame’ por qué nunca ha querido dar el ‘sí, quiero’.

Este viernes, Nuria Marín se ha puesto a los mandos de ‘Sálvame’, donde eventualmente ejerce de presentadora. Resuelta y espontánea, como siempre, la periodista ha confesado un aspecto sobre su vida privada que pocos conocíamos… Tiene que ver con el motivo por el que nunca ha contraído matrimonio, a pesar de llevar más de dos décadas con su pareja.

La catalana mantiene una relación sentimental con JuanLu De Paolis, un italiano al que conoció siendo una adolescente. «Tengo novio desde hace mogollón de tiempo», ha contado. «Nos conocimos en la facultad hace dos millones de años». Y aunque llevan media vida juntos no han dado del paso de darse el ‘sí, quiero’. Tras más de 20 años en pareja siguen siendo solo novios. ¿El motivo? Lo ha contado la propia Nuria durante la emisión del programa.

«En 2022 cumpliré 21 años con mi pareja»

«Voy a confesar una cosa. El 24 de febrero de 2022 cumpliré 21 años con mi pareja y no me he casado por culpa de Kiko Matamoros«, decía. «Es absolutamente real. En algún momento dado se contempló la idea de formalizar la relación por tema de papeles, pero un año antes se había casado Kiko Matamoros con Makoke después de 20 años de relación. Y después de un año de matrimonio se divorciaron. Os juro que me dio mal fario. Dije: ‘A ver si después de tantos años juntos nos vamos a casar y la vamos a pifiar’. Miren lo que les ha pasado a Kiko y Makoke».

El novio de Nuria Marín no suele aparecer en los medios de comunicación. Tiene un perfil bajo. Sin embargo, es un profesional bien conocido en el sector. Periodista y con una amplia carrera en televisión, de su trayectoria destaca su labor como Director de Contenidos del programa ‘Salvados‘, presentado por Jordi Évole en La Sexta.

Pero a JuanLue le gusta trabajar detrás de las cámaras, no delante de ellas. Discreto, evita ser fotografiado por las cámaras cuando los objetivos apuntan a su chica. «Nunca le he pedido que salga en los vídeos, no le gusta aparecer en pantalla, trabaja detrás de las cámaras. Los amigos de mi novio se han reído de él por salir en revistas cuando nos han pillado juntos«, ha asegurado Marín.