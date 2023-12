El sorprendente 'nuevo producto gourmet' de Bertín Osborne: "los huevos que no caducan"

Los últimos meses de la vida de Bertín Osborne han estado marcados por el embarazo de Gabriela Guillén y su tensa relación con la madre de su hijo, que está previsto nazca el próximo 31 de diciembre. Por ello, en su visita al plató de 'El Hormiguero', este miércoles 20 de diciembre, toda la expectación estaba puesta en la reaparición del artista en televisión y si hablaría de su futura paternidad, a sus 69 años... Sin embargo, siguiendo la tónica habitual de los últimos tiempos, Bertín ha evitado hablar directamente de ello. Eso sí, ha intercambiado algunas bromas con el presentador con claras alusiones su futura paternidad... Especialmente, al revelar cuál será su sorprendente nuevo producto gourmet: "los huevos de Bertín, que no caducan"...

Este miércoles, 20 de diciembre, Bertín Osborne ha regresado al plató de ‘El Hormiguero’ como miembro del club Platino, con un total de quince participaciones, para presentar su nuevo disco ‘Ranchero’, que salió a la luz el pasado 8 de diciembre. En su entrevista, el polifacético artista, además de hablar de su nuevo proyecto, una recopilación de rancheras clásicas firmadas por grandes figuras del género, como José Alfredo Jiménez o Isidro Coronel, ha mantenido una simpática charla con el presentador.

Bertín anuncia su nuevo producto gourmet: 'los huevos Bertín'

Después de dar algunos detalles de su nuevo trabajo, Pablo Motos le ha preguntado al artista sobre todos los productos que ha sacado al mercado, a raíz del éxito de ventas de su primera colonia, 'Silencio', que se ha convertido en la más vendida del momento. El presentador le ha recordado que “están los picos de Bertín, la colonia de Bertín, la cerveza de Bertín, el aceite de Bertín, la salsa de Bertín…". A continuación, Bertín le ha sorprendido revelando cuál es el próximo producto gourmet que ya tiene en mente...

"Estoy haciendo unas cosas de gourmet que te cagas" porque "se venden muchísimo, ¿Qué quieres que te diga?", le ha confesado a Motos. Y ha aprovechado para comentarle el nuevo producto en el que está trabajando junto a su amigo, El Turronero. "Ahora hemos recomprado una empresa mía que se la vendimos a uno y para enero habrá varios productos", ha explicado.

Ha sido entonces cuando Pablo le ha preguntado, haciendo gala de su sentido del humor: "¿Tu no crees que la que gente está deseando que saques 'los huevos de Bertín'?… Los que caducan más tarde?". "Ya los tenemos, vamos a sacar 'los huevos de Bertín… Los que no caducan'… Son como los de avestruz… Sí ya los vamos a sacar, te lo juro", ha respondido el artista. Y entre risas ha revelado que es un producto gourmet en el que ya están trabajando con un "proveedor en Soria de huevos camperos".

La confesión de Bertín: "Hay personas que no estamos hechas para tener pareja"

En su entrevista con Pablo Motos, Bertín también recordó algunas anécdotas, como el fin de semana que pasó con Frank Sinatra, cuando vivía en Miami: "Me invitó un fin de semana a su casa, sí. Yo hice un disco en inglés con su yerno, pero no sabía que era su yerno. Un día me invitó a ver a su suegro en el Miami Arena y cuando lo descubrí casi me muero porque es mi cantante favorito de toda la vida. Cantaba con una botella de Jack Daniels, medio paquete de tabaco y cantaba dos horas". "Luego nos llevó a cenar y nos invitó a su casa un fin de semana en Palm Beach, así que yo dije que sí pensando que habría muchas chicas guapas, pero al llegar ni una, todo tíos. Fue precioso, y hablamos de todo, de política, de religión…", confesó.

"Se casó cinco veces, pero no atinó", añadió. A lo que Pablo Motos le lanzó una indirecta a su invitado... "Es que hay personas que no están hechas para tener pareja". "No, algunos no estamos hecho para eso", respondía Bertín.

La reacción de Gabriela Guillén

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Guillen Guillen ( @gabymagy)



Horas antes de la entrevista de Bertín Osborne en 'El Hormiguero', Gabriela Guillén ha celebrado su 37 cumpleaños en la recta final de su embarazo. "He viajado por todo el mundo buscando la felicidad en pequeñas cosas, durante muchos años. He conocido muchas culturas y he aprendido mucho de ello, pero sin duda este año ha sido el que más me ha enseñado y cambiado la vida. He conocido el amor infinito sin verle ni siquiera la carita. Agradecida por lo bueno y lo malo. Todo merece la pena de sentirte en mis entrañas. Eres mi mejor regalo", ha escrito en sus redes sociales para celebrar este día tan especial.