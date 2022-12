El nuevo testimonio de Ana María Aldón en televisión ha provocado el enfado de José Ortega Cano. La diseñadora ha confesado en el programa ‘Fiesta‘ que se sintió sola durante el nacimiento de su hijo pequeño, José María, fruto de su matrimonio con el torero. Unas declaraciones por las que el diestro ha llamado a televisión para negar esta versión de los hechos. El gran cabreo de la andaluza ha sido inmediato y monumental por este nuevo desplante.

«No tengo el derecho de haberme sentido sola. Lo que no entiendo es que cuando ha tenido que haber una reacción ante otras palabras no ha existido. A mí no me puede doler nada. Yo no tengo derecho, no lo he tenido nunca», señalaba Ana María Aldón. El torero no ha intervenido en directo, pero sí que ha hablado con la periodista Beatriz Cortázar quien trasladaba a la audiencia sus palabras. «Están muy dolidos. No están contentos con lo que han escuchado».

La indignación de Ana María Aldón con Ortega Cano

La diseñadora ha subrayado durante su testimonio que solo había dicho que se sintió sola porque el torero estaba cumpliendo condena en la cárcel de Zuera, Zaragoza. «Otra vez sola con un hijo. Me volvía a ver sola con una criatura», han sido sus palabras exactas. Mientras que el torero ha querido explicar con su llamada que ella no estuvo sola. «Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo, José asegura que no existió la soledad que tú has descrito, que Aniceto y la persona que os ayudaba en casa estuvieron contigo. El aparthotel en el que estabas con tus hijos era muy digno, también que su cuñado era el que se encargaba de sus negocios, no tú», ha contado la citada periodista.

«¿Alguien me ha escuchado decir que a mí que me faltara algo? Cuando yo hablo de soledad lo que digo es que otra vez estaba sola sin mi familia y sin el padre de mi hijo», recalcaba con vehemencia. «Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque a lo que me refería es que me vi otra vez sola con un hijo sin el padre. Estoy cansada de no tener derecho a nada, de no poder hablar de mi propia vida». También ha subrayado que ella no ha provocado la mala relación que mantiene con la familia Ortega Cano. «He sido siempre muy educada con todos».