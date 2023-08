La otra (polémica) imagen que ha puesto a Rubiales contra las cuerdas

Podría decirse que Luis Rubiales se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la semana. Era a raíz de la final del Mundial de Fútbol Femenino cuando, con el objetivo de festejar el logro conseguido por la Selección Española, cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol daba un beso a la jugadora Jenni Hermoso. Un gesto que no ha estado exento de críticas y que ahora se suma a otro protagonizado también por el canario, pero con Athenea del Castillo.

Dado que toda la atención mediática había girado en torno a Rubiales y Hermoso, muchas personas habían pasado por alto que el exfutbolista también alzó en brazos a Athenea del Castillo. Así aparece reflejado en una imagen que ha salido a la luz hace apenas unas horas y que ha situado al de Las Palmas de Gran Canaria en el ojo del huracán aún más si cabe, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez goza de menos apoyos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Por ahora, ninguno de los dos protagonistas de la instantánea del día se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, y a raíz del beso con Jenni, Luis ya tomó la palabra para entonar el mea culpa y pedir perdón a todas aquellas personas que se hubieran podido llegar a sentir heridas por su actitud: “Hay que aprender de esto y ser que cuando uno es presidente de una institución, no se puede hacer estas cosas, más en una ceremonia (…) Estamos ante un hecho histórico y para esto llevamos mucho tiempo trabajando en la Federación. Nos sentimos orgullosos. Hay un hecho que tengo que lamentar, que es lo que ha ocurrido con una jugadora y yo. Hay una magnífica relación entre ambos, como con otras”, se justificaba. Unas palabras de las que Hermoso se ha desmarcado y que no han convencido mucho a algunos seguidores, que han condenado duramente el atrevimiento del presidente.

A esto se suma que, tanto personalidades destacadas del ámbito del fútbol y del deporte en general han solicitado la dimisión inmediata de Rubiales. Es por ello que la Real Federación Española de Fútbol ha convocado una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes, 25 de agosto, a partir de las doce del mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un encuentro en el que se debatirá sobre el futuro de Luis al frente de una institución tan importante dentro de nuestras fronteras, el cual todavía está por decidir.

Por si fuera poco, ahora también se ha hecho público el testimonio de Tamara Ramos en ‘El programa del verano'. La trabajadora denunció hace 10 años a Luis por presunto acoso y humillación: "No me sorprende en absoluto más que nada porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo hiciera en público”, ha indicado la testigo en el espacio de las mañanas de Telecinco.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Tamara ha seguido echando leña al fuego: "Me preguntaba de qué color traes hoy la ropa interior… Siendo mujer encima, en el mundo del fútbol que somos pocas, con el poder que ostentaba y ostenta hoy, es muy difícil enfrentarte (...) Le pedí una rescisión de contrato, él no quiso, me dijo que si me iba no me daban ni el pro... Y entonces lo tuvo que demandar", ha asegurado.

