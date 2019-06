Natalia Sánchez criticada por una foto con su bebé en bicicleta

La actriz Natalia Sánchez no podía imaginar la polémica que iba a surgir por compartir en su cuenta de Instagram una foto con su bebé, fruto de su relación con el también actor Marc Clotet. En la imagen en cuestión, aparece Natalia subida en una bicicleta llevando una mochila portabebés con su pequeña Lia dentro y en posición de comenzar a circular. Junto a la instantánea, rezaba el siguiente texto: “Las ‘primeras veces’ siempre son mágicas…¡Primer ‘paseo’ (despacito) en bici!”.

Esta imagen de Natalia Sánchez con su hija en bicicleta ha sido el objeto de la polémica

Pues bien, a partir de ahí no dejaron de sucederse las críticas, los ataques e, incluso, los insultos, al considerar que era una grave imprudencia por parte de Natalia llevar a su bebé sin protección en bicicleta. Estos fueron algunos: “Los niños que van en sillita en bici tienen que ir siempre con casco… Menuda descerebrada llevar así a un bebé… y se creerá cool y guay!!!”; “A veces el postureo de Instagram se lleva a límites absurdos”; “Preciosa foto, solo añadir que te pueden multar por portear mientras montas en bici”.

Natalia Sánchez y Marc Clotet dieron la bienvenida al mundo a Lia en enero

La actriz catalana quiso aclarar la situación en la que se había producido la imagen: “Para que no haya dudas, aclaro que no avanzamos ni 1 metro y sin siquiera pedalear, en un camino vacío. No se puede portear en bici y [email protected] niñ@s siempre, siempre tienen que ir en sillita y con casco!”. Es decir, que solo se trataba de un inocente y tierno posado, ya que no llegaron a moverse del sitio. Sin embargo, a buen seguro, Natalia se lo pensará en el futuro dos veces antes de compartir una imagen que luego pueda convertirse en objeto de controversia.

La pareja, que es muy viajera, comparte con la pequeña Lia su afición a recorrer mundo

Natalia, que saltó a la fama a raíz de su participación en la serie de Telecinco ‘Los Serrano’ y cuyo trabajo televisivo más reciente ha sido ‘Hospital Valle Norte’, en La 1, comparte su vida desde hace varios años con el actor Marc Clotet, a quien conoció trabajando en la obra ‘Los Amantes’. El pasado 8 de enero, la pareja vio colmada su felicidad con el embarazo y la posterior la llegada al mundo de la pequeña Lia.

Natalia, en una imagen de la serie ‘Hospital Valle Norte’, de La 1