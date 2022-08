Apenas 24 horas después de conocer que Nacho Palau padece cáncer de pulmón volvemos a tener noticias del ex de Miguel Bosé. Si este jueves anunciaba que le ha sido diagnosticada la enfermedad, el viernes hemos conocido que ya ha empezado las sesiones de quimioterapia. Ha sido su amiga y compañera de ‘Supervivientes‘ Charo Vega la que ha contado que el escultor ha dado comienzo a las terapias que lo ayudarán a combatir su dolencia.

La que fuera amiga íntima de Carmina Ordóñez ha visitado el plató de ‘Sálvame’. Allí ha revelado que ha conseguido ponerse en contacto con Nacho Palau. «Ayer pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Christian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado«, ha relatado. «Se ha reído y ha llorado y me ha dicho: ‘Charo, te quiero’. Le dije: ‘Tardo dos minutos en estar contigo». La exconcursante de ‘SV’ ha contado que los exconcursantes del reality han acordado una visita en grupo la localidad valenciana de Chelva, donde vive Palau, para arroparlo y darle ánimos personalmente. Esa reunión tendrá lugar más adelante, cuando estén seguros de que se encuentra mejor física y anímicamente.

Nacho Palau «está un poco bajo de ánimo»

Y es que, según han revelado en el programa, el artista «está un poco bajo de ánimo». El diagnóstico de los médicos, así como el comienzo de las sesiones, han llegado en muy poco espacio de tiempo. Aún tiene que asimilar todo lo que está sucediendo. Cabe recordar que el post en el que comunicó que padece cáncer ha revolucionado las redes sociales en cuestión de horas. En solo 24 horas ha logrado un total de 54.000 likes y más de 9.500 mensajes de apoyo. Todo el mundo, famosos o simples admiradores, se han volcado en Instagram para transmitirle su apoyo en tan delicado momento.

Charo Reina ha sido la encargada de revelar que Nacho Palau ya está haciendo frente a su enfermedad. Una información que le ha llegado de primera mano, de parte de la actual pareja del ex de Miguel Bosé. Por fin ha podido establecer contacto con él. Este jueves, aprovechado su llamada al espacio de La Fábrica de la Tele, suplicaba que alguien le facilitara el contacto de su compañero de concurso para poder hablar personalmente con él: «¡Por Dios, quien sea de ahí, compañeros nuestros, que tengan mi móvil…! Nacho, si necesitas charlar…».

Por fin, Charo Vega ha logrado tener comunicación, no directa, pero tranquilizadora. Gracias al mensaje que le ha enviado ha podido saber que sus médicos no han perdido el tiempo. Lo facultativos que siguen su caso han actuado con enorme rapidez para que inicie las sesiones de quimioterapia a la mayor brevedad posible. Comienza ahora un proceso que él ha abordado con optimismo. «Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad», escribía Nacho Palau en el comunicado en el que anunciaba su dolencia.