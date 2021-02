Sara Carbonero ha entrevistado en su sección radiofónica a Pedro Piqueras, quien se ha confesado sobre su amistad en directo.

Esta semana Sara Carbonero volvió al trabajo tras estar ingresada en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Con la ITV pasada y con más nervios que nunca, la periodista regresó a las ondas en Radio Marca y lo hizo por todo lo alto, pues entrevistó a ‘Tu otra bonita’, un grupo musical muy especial para ella que incluso le inspiró para el nombre de su sección ‘Que siga el baile‘. Solo dos días después, este jueves, entrevistó a uno de los comunicadores más reconocidos de nuestro país, Pedro Piqueras. El periodista tiene una gran amistad con Carbonero, por lo que no lo dudó ni un instante y charlaron en directo, desvelando datos inéditos de su bonita relación y de cómo llegó Sara a Mediaset.

Piqueras fue su jefe en Informativos Telecinco durante seis años, desde el 2009 hasta el 2015, una etapa de la que Sara Carbonero guarda preciosos recuerdos. Fue precisamente su mujer la que ejerció como ‘cazatalentos’, una anécdota desconocida que dejó perpleja a la audiencia. «A las nueve, a la hora a la que yo hacía el Informativo, aparecía en laSexta una mujer bellísima», dijo Piqueras. «Me gustaría llevármela, pero no le he escuchado la voz», le comentó a su mujer, a la que pidió que escuchara con gran atención, siendo ella la que ayudó a que Sara Carbonero fuera contratada poco después en Mediaset. «Mi consejera fue ella, me dijo ‘es buenísima y además guapísima'», comentó.

En ese momento, se puso manos a la obra y puso todo de su parte para ficharla, un camino que no aventuraba como fácil. Su cambio sería la bomba, pero había pasos previos por delante. «Primero porque Ferreras no la soltaba ni harto de vino y segundo porque mi jefe me daba un margen de maniobra muy cortito», ha comentado el periodista. Consiguió reunirse con ella y con Vasile en un encuentro que él guarda en su memoria con mucho cariño. «Estuvo muy seria, muy formal y muy profesional», pero en un momento en el que se fue, el director de Mediaset admitió que era la mujer «más bella» que había visto «fuera de Italia». A partir de ahí comenzó una relación profesional que con el tiempo se transformó en una bonita amistad y es que ambos se admiran mucho mutuamente. «Sara ha demostrado siempre ser muy buena chica, además de muy valiente, de lo más valiente que he conocido nunca», comentó haciendo referencia a su enfermedad. Sus palabras salían directas de su corazón, lo que emocionó a Sara Carbonero hasta que la joven quiso frenar los halagos, producto de su timidez. «Ya está, por favor Pedro, no voy a poder hablar de la emoción», comentó.

A Pedro Piqueras, Sara le define como su «maestro, faro, compañero y amigo«. Él es el gran culpable de vivir una etapa muy feliz a nivel profesional, él mismo que se cuela muchas noches en millones de hogares españoles para relatarnos las noticias más importantes del día. El periodista ahora se refugia en el yoga, una práctica que cree que le ayudará a dejar algún día el periodismo. «Como voy viendo las cosas con una paz cada vez mayor, espero no ser esa persona que esté mirando todo el rato a lo que dejó», ha dicho. La vida le sonríe, pero él preferiría dar cifras mucho más positivas en cuanto al covid, algo que está deseando que cambie. «Cada cifra de muertos que doy me parece un horror. Es verdad que cuando das una cifra menor al día anterior es algo satisfactorio, ojalá llegue el momento en el que no haya ninguno. Eso de estar por la tarde esperando los datos de contagios y muertos es un dolor», ha dicho.