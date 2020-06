El mundo del espectáculo está de luto. El cantante de ‘Jarabe de Palo‘, Pau Donés, ha fallecido este martes a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer. La triste noticia la ha confirmado fuentes familiares después de que el artista sufriera una recaída en esta dura enfermedad que le había alejado a los escenarios. Sin embargo, hace pocas semanas había regresado para mostrar su último tema musical ‘Eso que tú me das‘, un grito a la vida que emocionó al público y que hizo saltar todas las alarmas acerca de su delicado momento de salud.

Su entorno ha agradecido al equipo médico que ha tratado de ayudarle a superar la enfermedad todo el esfuerzo y, además, han recalcado el difícil momento al que se enfrentan. «La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde Agosto de 2015.

Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles», ha escrito su familia en una publicación en el Instagram oficial de ‘Jarabe de Palo’.

Fue hace cinco años cuando el vocalista desveló que le habían diagnosticado un cáncer de colon que un año después dijo haber vencido, sin embargo, en 2018 sufrió una recaída por la que tuvo que dejar la música para centrarse únicamente en recuperarse. Dos años después y hace tan solo algunas semanas Pau Donés volvió con más ganas que nunca, aunque con un cambio físico que refleja el difícil momento que atravesaba.

Lo hizo cantando una canción que recibió muchísimos halagos, entre ellos, del actor Dani Rovira quien también lucha contra un cáncer. «Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía», decía Pau Donés con su guitarra.



Hace tan solo 7 días se mostró muy agradecido con la repercusión que había logrado su nueva aventura musical, pues superaba el millón de visualizaciones en Youtube. No obstante, ya tiene más de 3 millones, por lo que ha resultado ser todo un éxito.