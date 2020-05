Duro varapalo para Makoke y toda su familia. Lourdes, la madre de la colaboradora de televisión, ha fallecido en Málaga a los 90 años. Su nieta, Anita Matamoros, se ha despedido de ella a través de sus redes sociales con una bonita imagen en la que aparecía su abuela de joven.

La exmujer de Kiko Matamoros y sus hijos, Javier Tudela y Ana Matamoros, se encontraban ayer en su casa de Madrid, tal y como ellos mismos se encargaron de publicar en sus redes sociales. A este duro golpe se une la difícil situación por la que está atravesando nuestro país después de que el Gobierno de España decretara el Estado de Alarma y por la que Sanidad ha prohibido los velatorios y los funerales. En concreto, la comitiva para el entierro o despedida de la persona fallecida se ha limitado a un máximo de tres familiares que deberán estar separados entre uno y dos metros.

La hija del colaborador de ‘Sálvame’ y Makoke mostraba su dolor por la pérdida de su abuela a través de las redes sociales a partir de una imagen en la que aparecía una preciosa imagen en blanco y negro de una jovencísima Lourdes. Sobre ella, colocó un emoticono de un corazón roto con el que expresaba cómo se sentía ante esta dolorosa pérdida. Javier Tudela por su parte compartía en sus stories de Instagram una imagen en negro sobre la que colocaba un descafeinado «buenas noches».

Muy unida a su madre

A pesar de que no era asidua en compartirlo en redes sociales, Makoke estaba muy unida a su madre y siempre que tenía ocasión le dedicaba cariñosas palabras. En 2017, el el Día de la Madre, le dedicó unas tiernas palabras y expresaba lo mucho que la quería junto a una imagen de su progenitora cuando era joven.

Makoke estaba pasando por un dulce momento

La semana pasada fue la última vez que apareció Makoke en televisión. La colaboradora acudió como cada sábado a su puesto de trabajo y aprovechó la ocasión para pedirle una tregua a su exmarido, Kiko Matamoros. «Nosotros teníamos que habernos separado en 2009. Hubo 10 años más… quiero ser positiva y hacer una lectura positiva. Me quedo tranquila porque luché, esto me hace tener la conciencia más tranquila y te da una fuerza para luego estar más feliz», expresaba.

«No voy a entrar en más, no quiero guerras con él. Mi hija no se lo merece, no se merece que sus padres estén con una guerra en televisión. No entiendo que no quiera tener una relación conmigo. Ojalá. Hablamos con él mediante WhatsApp por los objetos de la casa, con naturalidad y no lo entiendo. A mí me encantaría tener una buena relación, no entiendo el ‘a mí no me interesa’», reconocía entonces.

Tras haber pasado una mala época tras su ruptura con Tony Spina, Makoke estaba pasando por una feliz etapa. La colaboradora afirmaba que veía la vida con otros ojos: ««Soy una afortunada, no tengo dependencia emocional con nadie. Estoy relaja. Tengo una familia maravillosa. No estoy con nadie, la vida es maravillosa». Ante tales declaraciones, su compañeros de programa comenzaron a especular acerca de que la tertuliana hubiese encontrado a una nueva pareja. Sin embargo, Makoke negó cualquier tipo de nueva relación y dejó claro que estaba sola y muy feliz.