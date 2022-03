Este fin de semana, Cristina Saavedra denunciaba que en el hospital donde estaba ingresada su hermana mayor se estaba grabando una película que ha perturbado la vida de los familiares de pacientes con «cáncer terminal». Tan solo unos días después, este martes, han llegado la peor de las noticias. Su hermana, de unos 50 años, ha fallecido, víctima de un cáncer. La presentadora de ‘La Sexta’ ha tenido que decir adiós a otra hermana, tan solo unos meses después de despedirse de su hermana pequeña, también víctima del cáncer. A sus 46 años, la mujer de Manu Carreño ha tenido que enfrentarse a durísimos golpes y a momentos muy dolorosos en su vida.

Lamentablemente la muerte de su hermana mayor se ha producido en las últimas horas, según ha comunicado este mismo martes ‘La Voz de Galicia’. La hermana mayor de la periodista, madre de dos hijas adolescentes, llevaba sufriendo desde hace varios meses un cáncer. Fue la propia Cristina quien revelaba la noticia el pasado mes de noviembre. También fue de cáncer la muerte de su otra hermana, que ocurrió en junio del pasado año. Tan solo doce días de diferencia con su abuela, la pequeña perdía la vida tras una larga lucha contra esta enfermedad.

Todavía sin superar el duelo de su abuela, Cristina Saavedra tenía que decir adiós a su hermana pequeña. Ahora, nueve meses después de ese doloroso día y todavía sin haber superado el duelo, tiene que revivir sus peores pesadillas. La periodista de ‘La Sexta’ tiene que volver a despedirse de un ser querido en un margen de tiempo muy corto. Esto supone otro fuerte golpe para ella y su familia, que todavía no se habían recuperado de las anteriores pérdidas cuando tienen que hacer frente a esta.

Fue este domingo cuando Cristina Saavedra anunciaba los difíciles momentos que estaban atravesando sus familiares. “En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando! ”, expresaba la periodista sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo.

La novia de Manu Carreño quiso aprovechar su presencia en redes para denunciar lo que estaba sucediendo en el Centro del Servicio Gallego de salud (Sergas), donde se encontraba ingresada su hermana, a la vez que se graba una película, perturbando así el dolor de la familia. Tan solo unos días después de hacer esa denuncia pública y confirmar que la vida de su hermana se estaba apagando, ha recibido la peor de las noticias. La periodista se encuentra junto a los suyos despidiéndose de su hermana.

La periodista gallega quiso denunciar lo difícil que es acudir a despedirse de un familiar, que se debate en la vida y la muerte, y ni si quiera puedan subir a planta. «Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí ,larga vida al cine, con todo reposto pero señores del

@sergas este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. hay mucho dolor. Mucho. Desgarra», dice. Pero la cosa no se queda ahí. Y es que tal y como asegura Cristina Saavedra, ni siquiera pueda aparcar en el parking público del hospital por el mismo motivo.

«Vivimos con las entrañas fuera. Nos arrastramos. Tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. Vallado por el Concello. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos», decía hace tan solo unos días. «Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película», terminaba diciendo en su cuenta personal de Twitter.