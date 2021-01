Susanna Griso se ha visto obligada a dormir fuera de casa, concretamente en un hotel, por las fuertes nevadas que se avecinaban en la Península.

Hace unos días que Susanna Griso – SEMANA regresó a su puesto de trabajo después de las vacaciones de Navidad. Unas vacaciones en los que estuvo en el ojo del huracán después de que SEMANA desvelara en exclusiva su ruptura con su marido, Carles Torras. Tan solo unos días después de regresar a su puesto de trabajo en ‘Espejo Público’, se ha visto obligada a dormir fuera de su casa. ¿Cuál ha sido el motivo? Tiene nombre y es Filomena. Llevamos varios días escuchando el fuerte temporal de viene que iba azotar a la Península y que obligaría a cerrar algunas carreteras. La gran nevada del siglo no ha fallado y tal y como indicaban los metereólogos, a partir de las 10 de la mañana de este jueves empezó a nevar en muchos puntos de España, incluida la capital de Madrid.

Susanna Griso ha querido desvelar que ha querido ser previsora y ha optado por no dormir en su casa, sino en un hotel cercano a las instalaciones de Atresmedia, para poder acudir a su puesto de trabajo como presentadora en ‘Espejo Público’. «Les voy a confesar que Roberto Brasero nos tiene a todos durmiendo en un hotel, al lado de la tele, porque nos dijo que la nevada iba a empezar antes », comentó la presentadora este jueves en su programa.

El hombre del tiempo, que se encontraba en el plató, ha querido responder a la presentadora: «Dije por si acaso porque más vale prevenir, hay que hacer caso a las autoridades ». A estas palabras, Susanna Griso le ha contestado : «Ayer me decía ojo que se puede adelantar, y le hice caso y aquí me he instalado a doscientos metros de Antena 3. Yo te hago caso, has visto que te hago caso», ha declarado entre risas la presentadora.

Y es que tanto Susanna Griso como algunos de sus compañeros de trabajo se han asegurado poder acudir a su puesto de trabajo y que el fuerte temporal no les impidiera desempeñar su función en ‘Espejo Público’, programa en el que Susanna Griso lleva conduciendo desde el año 2006. La presentadora tomó esta decisión e hizo lo correcto, ya que con bastante fuerza empezó a nevar en Madrid durante el jueves en la mañana. De hecho, este viernes sigue nevando y sigue en alerta roja.

A pesar de que ‘Filomena’ nos está dejando una bonita estampa blanca, hay que llevar cuidado en las carreteras por los posibles patinazos o colapsos que puede provocar la nieve en la misma. Aún así, y con cuidado, Susanna Griso ha disfrutado en la medida de lo posible de la nieve, tal y como muestra la imagen que está en las líneas superiores.