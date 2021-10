Carla Vigo se confiesa con SEMANA y explica qué le ha motivado a aceptar la propuesta laboral de Rafael Amargo. Ambos trabajarán muy pronto mano a mano.

Carla Vigo será la estrella del nuevo espectáculo de Rafael Amargo. Ella misma desvela a SEMANA lo ilusionada que está ante esta aventura laboral en la que promete demostrar su talento sobre los escenarios. Las conversaciones entre ella y el coreógrafo han llegado a buen puerto, tal y como avanzaba este martes esta revista y ha confirmado poco después el bailaor. «La veréis como actriz en un registro serio y trabajando bien(…) Parece que promete. Tiene mucha chispa la niña», decía ante las cámaras Amargo. Sobre este proyecto que ayudará a cumplir su sueño hemos charlado con la sobrina de la Reina Letizia, quien nos insiste en lo que le apetece «la adrenalina del directo».

La joven quiere ir poco a poco, pero no puede esconder lo emocionada que está por trabajar en lo que verdaderamente le gusta. «Es un proyecto que me hace mucha ilusión», comenta a SEMANA. No es para menos, ya que su debut será por todo lo alto. Aunque Carla Vigo ya ha hecho sus primeros pinitos en la profesión, esta obra teatral sería una grandísima oportunidad por la expectación que genera y por, además, ser en directo. Un aspecto que le apetece probar y que, sin ningún género de dudas, le hará tener más tablas y mayor currículum: «Me apetece que sea en directo». No busca callar bocas y es que para Carla Vigo no hay nada más placentero que vivir de su pasión, siendo este el verdadero motivo por el que ha aceptado la propuesta laboral. «No lo hago para demostrar nada. Lo hago porque me gusta«, responde a este medio cuando se le pregunta por la razón por la que ha aceptado este trabajo.

A pesar de que esta joven promesa no quiere detallar la fecha de ensayos ni tampoco de estreno, sí que dice tener muchas ganas de que todo comience. Carla Vigo sabe que este proyecto le abrirá muchas puertas, al igual que también lo sabe su entorno, que le ha animado a trabajar con Rafael Amargo. Ella misma nos lo confirma a SEMANA, aunque prefiere mostrarse cauta a la hora de hablar, quizás por no gafar su futuro profesional. Su fichaje está dando que hablar y ha sido el propio Amargo el que ha revelado que la sobrina de la Reina Letizia formará parte de su próximo espectáculo: «Creo que hay que darle una oportunidad a las personas». No es la primera vez que se decanta por personajes de la crónica social, cabe recordar que ya contrató a Blanca Romero para ‘Yerma’, obra teatral que se vio salpicada por sus problemas judiciales y que finalmente resultó ser un éxito.

Fue hace tan solo unos meses cuando Carla Vigo debutó como intérprete en un videoclip de Amor Romeira. La sobrina de la Reina Letizia bailó sobre un tablao flamenco, donde mostró sus dotes como bailarina y donde se pudo ver un aperitivo de lo que es capaz de hacer. Su diseñador, José Perea, habló con SEMANA sobre las ganas que tenía Carla de trabajar como actriz, un proyecto que, por fin, se hace realidad. «Tiene las cosas súper claras y unas ganas inmensas de ser actriz. La veo más tranquila, está muy enamorada y su familia le apoya, eso es lo importante», dijo.