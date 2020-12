Marta López y Rosa Benito se han enfrentado en el plató de ‘Ya es mediodía’ por un falta de entendimiento, por la que incluso Sonsóles Ónega se ha indignado.

Este lunes 28 de octubre era un día muy especial para Marta López. La empresaria tras varias semanas de intenso trabajo, por fin, pudo presentar públicamente el proyecto en el que llevaba tiempo trabajando: una aplicación para encontrar el amor. La ex gran hermana confía ciegamente en el futuro de ‘Tentations‘, un lugar en el que con la ayuda de un equipo tendrás un trato personalizado y en el que tratarán de que te sientas seguro. Solo habrá unos elegidos entre los candidatos y precisamente sobre esta elección ya han surgido las primeras dudas y rifirrafes. Tanto es así que en el mismo día en el que esta app vio la luz, su precursora y Rosa Benito protagonizaron un monumental enfado en el plató de ‘Ya es mediodía‘.

Después de que su compañera, Rosa, le dijera que ella quería formar parte de la app para así tener su corazón ocupado, Marta bromeó con que debía pedir permiso a su exmarido, una chanza que no le gustó en absoluto a Rosa Benito. «Yo tengo que pedir permiso para que tú estés. Yo, por respeto a Amador le tengo que pedir permiso», dijo Marta López. En ese instante, Sonsoles Ónega se mostró muy indignada y sin dudarlo saltó contra la ex gran hermana. «¿Cómo que por respeto a Amador? Si es una señora libre”, apuntó la presentadora muy molesta. Tras la reacción de la periodista, siguió la de Rosa, quien dejó claro que era una mujer independiente y separado oficialmente. «Nadie tiene que mandar sobre mí. Yo soy lo suficientemente mujer como para hacer y no hacer lo que me dé la gana. ¿Qué pasa, que estamos en los años 50? Me parece vergonzoso lo que has dicho”, respondió enfadada.

Consciente de sus declaraciones, Marta López se apresuró y aclaró realmente lo que quería decir. «¿Cómo le voy a pedir permiso? Lo que pasa es que le tengo cariño y probablemente no le guste que busques pareja«, dijo. Y es que la empresaria considera que Amador Mohedano podría llegar a enfadarse si encontrara a Rosa Benito en una aplicación de citas, a pesar de estar separados. Una polémica que Sonsoles Ónega quiso zanjar insistiendo en que las mujeres «no tienen dueño», una reflexión que fue muy aplaudida en redes sociales, pues le dieron la razón a la presentadora.

Tras esta aventura empresarial Marta López cierra un año cargado de distintas emociones. Sobre todo, a nivel sentimental. Tras descubrir que Alfonso Merlos supuestamente le había sido infiel con Alexia Rivas y fichar por Mediaset, Marta López en los posteriores meses tuvo que hacer frente a su despido tras, según la cadena, tener una actitud irresponsable en tiempos de pandemia. Semanas después del escándalo fue readmitida en su puesto como colaboradora e incluso comenzó una relación con Efrén Reyero, un romance que ha terminado haciendo aguas en el mes de diciembre. Rota en lágrimas, Marta López se ha confesado varias veces sobre lo difícil que ha sido para ella esta ruptura y, aunque ha habido varios rumores que apuntaban a una posible reconciliación, los dos han negado que estén juntos de nuevo.