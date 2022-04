Finalmente, el programa ha mostrado las imágenes de la colaboradora durante sus vacaciones de ‘Semana Santa’ junto a su familia en un hotel. En las fotos se puede ver a la de Paracuellos tomando el sol junto a su marido, Miguel Marcos , en la piscina del establecimiento. Incluso un huésped del hotel ha proporcionado detalles de cómo fueron los días de evasión de la pareja en el hotel. Esto ha hecho estallar a Belén. Disgustada, ha pedido: «Quiero los datos de esta persona porque yo estoy en un hotel pagando y a mí nadie me puede sacar. Es muy triste, pero lo mejor es irse fuera de España, donde no te conozcan».

«Pido que saques las fotos», ha pedido a colaboradora cuando se ha enterado por su compañero Rafa Mora que la información le iba a molestar muchísimo. «Si no las sacas se va a quedar la duda, quiero que salga y que sea lo que es . Quiero saber quién me ha traicionado», ha pedido a la dirección del programa, cabreada.

A la madrileña no le ha hecho ninguna gracia ver las fotografías que le han hecho durante sus vacaciones, cuando pretendía desconectar del mundanal ruido. «Es alucinante… Estoy en un hotel pagando y nadie me puede sacar. Lo siento, pero voy a denunciar. Yo voy a un hotel pagando, no por la cara, y esto no puede pasar». Y añadía: «No hago nada malo. Claro que estaba comiendo y tomando el sol».