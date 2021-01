La presentadora de televisión siempre se ha mostrado muy crítica con los negacionistas: ahora vuelve a enfadarse con las palabras de una ‘influencer’ que se niega a usar mascarilla en pleno directo.

Hace ya más de un año que oímos la palabra coronavirus. Aunque al principio nos parecía algo muy lejano, unos meses después llegaba a nuestro país, lo que obligó el pasado 14 de marzo a decretar el Estado de Alarma. Meses de confinamiento, contagios, muertes y una crisis económica sin precedente. Pero aunque pueda parecer no creíble, hay gente que todavía parece no haberse dado cuenta de las graves consecuencias de este virus.

Se les hace llamar negacionistas. Muchos de ellos no solo no creen en el coronavirus, sino que se atreven a publicar su poca credibilidad a través de las redes sociales. Es es caso de Marina Yers, que tiene nada más y nada menos que 1,6 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en una de las ‘influencers’ más seguidas en las redes sociales.

Ana Rosa Quintana ha sido muy crítica con esta joven después de que viera uno de sus últimos vídeos criticando el uso de la mascarilla. La presentadora de televisión no ha podido evitar mostrar su rechazo ante las palabras de esta joven y así lo ha dejado claro en el plató de su programa.

«Pero esa chica es ‘influencer’? Pues igual que todos los medios de comunicación y periodistas tenemos un control de lo que decimos, ¿los ‘infuencers’ no deberían de tener también un control de algo?», empieza diciendo Ana Rosa muy enfadada con las palabras de esta chica. «Te digo una cosa… idiotas hay por todas partes, pero que tenga seguidores y esa falta de responsabilidad, me parece un delito. Y que gane de dinero a base de provocar que personas enfermen, vayan al hospital y se mueran, yo de verdad… Me lo plantearía mucho si fuera seguidora de esta que dice que es ‘influencer’… lo que es es idiota», dice Ana Rosa rotunda.

Uno de los últimos vídeos que ha compartido Marina Yers hablando de la mascarilla ha incendiado las redes. Tanto es así que decidió borrarlo, pero sin ser consciente de que muchos ya habían capturado sus incendiarias palabras sobre el uso de la mascarilla, que es ahora el método más eficaz para evitar los contagios.

El vídeo que compartió Marina Yers sobre el uso de la mascarilla

«Os han lavado la cabeza ya con todo esto de las mascarillas. ¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner es problema mío. Estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina… no me la pongo porque no me sale del ‘chichinabo'», empieza explicando Marina Yers en un vídeo en Tik Tok que terminó borrando.

«Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras pero, ¿qué te influye a ti que no me la pongo yo? Me influye a mi, me contagio yo, es mi puto problema. Es que eres una irresponsable, bla, bla… No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus, y yo, sinceramente me pillas como que ‘ay’. No me creo nada del Gobierno ni de los medios de comunicación, entonces, ay… Y sí, están muriendo personas, pero tengo un vecino que murió de coronavirus supuestamente, pero luego tenía otra patología relacionada con la respiración. El tío murió de eso y su mujer protestó y al final era coronavirus.

Sus palabras han sido muy criticadas en las redes

Un año muy complicado

Ha sido un año muy complicado para nuestro país, que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Eso lo ha notado también Ana Rosa Quintana, que explicaba hace unos meses lo duro que había sido para su medio de comunicación, que ha tenido que contar cada día las graves consecuencias que ha dejado el virus.

Al volver de sus vacaciones de Navidad, la presentadora de televisión no dudaba en hacer público su deseo para este nuevo año: “Son 16 años manteniendo el liderazgo e informando con independencia. La cifra da vértigo, pero para mí es toda una vida al servicio de la información, algo de lo que me siento orgullosa. Cuando crees que ya lo has contado todo, cambios de Gobierno, de Jefes de Estado, atentados, crisis económicas… llega un año como este, en el que una pandemia mundial se convierte en la verdadera protagonista de las noticias”, aseguraba la presentadora del programa, que cuenta con la colaboración de Joaquín Prat y Patricia Pardo.

“A pesar de la llegada de la vacuna a nuestro país, aún quedan meses de incertidumbre, pero los afronto con la esperanza de poder dar algún día de este año la noticia de que hemos vencido esta pandemia, de que los ciudadanos podemos salir a las calles sin mascarilla, viajar y abrazar a sus familiares», deseaba.