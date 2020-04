Amaia Montero decidió hace unas semanas huir de las redes sociales, al sentir que no contaba con el respaldo de la mayoría de sus fans, después de una oleada de críticas. Su despedida de Twitter e Instagram preocupó mucho a sus seguidores, dado que dejaba entrever que se encontraba en uno de los peores momentos de su vida a nivel personal, con ansiedad y estrés, pero que en el terreno profesional estaba dejando que sus malas circunstancias le estaban inspirando. No obstante, dijo adiós, aunque aseguraba de que sería un mero hasta luego, porque prometía volver a las redes cuando se viese capaz de afrontar algunos de los mensajes más duros de sus detractores.

No obstante, parece que su regreso ha sido precipitado y es que la cantante, exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ ha retomado los mandos de su cuenta personal de Twitter para meterse de lleno en una nueva polémica que le ha convertido en todo un fenómeno viral. Un papel que protagoniza junto a la también cantante y actriz argentina Lali Espósito, con la que se ha enzarzado en una acalorada discusión mediante un cruce de mensajes públicos, que no las ha dejado a ninguna en muy buen lugar, dado que esto dio pie a que sus respectivos seguidores tomasen partido y comenzasen una guerra dialéctica en la que casi tan solo se leían insultos.

El entuerto que ha enfrentado a Amaia Montero y a Lali Espósito, dos referentes de la música en sus respectivos países, en tiempos y estilos muy distintos, lo comenzó la segunda. Quizá no era su intención, porque todo comenzó cuando la argentina se encontraba realizando un directo de Instagram con su exnovio, Peter Lanzani, con el que aún atesora una bonita relación de amistad y que miman ahora desde la distancia a consecuencia del confinamiento que experimentan también en Argentina. Estaban rememorando viejos momentos de su relación y a la mente de Lali Espósito llegó lo que ella consideraba una anécdota gloriosa, que protagonizaba la cantante de ‘La Oreja de Van Gogh’, Amaia Montero.

Durante este directo de Instagram, seguido por cerca de 100.000 personas, entre los fans de la cantante y los de su expareja, recordaron su participación en la aplaudida telenovela ‘Casi ángeles’. Hablando sobre la serie, Lali Espósito recordó el día en el que supuestamente Amaia Montero terminó peleándose con una de las protagonistas de la serie, la popular China Suárez, que tanto juego dio en la prensa del corazón española por su relación con David Bisbal. “Estaba Amaia Montero con unos tragos… bueno, no pasa nada, pero se cruzó con la China Suárez en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia Montero, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo, ¡qué anécdota horrible!”, decía Lali Espósito, sin saber que en breve recibiría noticias directamente de una de las protagonistas.

Amaia Montero, que se había hecho eco de las declaraciones de su compañera de profesión argentina, no dudó en mandarle un mensaje directo a través de Twitter para decirle que estaba mintiendo en su anécdota y que nada de lo que ella recuerda sucedió, a pesar de que su expareja sí apoyaba su versión. “Hola Lali Espósito, no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta, puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos”, escribía cabreada, pero conciliadora, Amaia Montero.

Menos conciliadora se mostró Idoia, hermana de Amaia Montero, que quiso defenderla con uñas y dientes, diciéndole a Lali Espósito que “como compañera eres una auténtica mierda. Miserable”. Esto, como era de esperar, hizo que estallase la guerra. “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el directo en mi cuenta de Instagram, donde celebrábamos la repetición de ‘Casi ángeles’. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado y pido disculpas. Un abrazo”, trataba de zanjar la polémica Lali Espósito, que no pudo evitar que sus seguidores sacasen la cara por ella y llenasen la cuenta oficial de Amaia Montero de insultos, reproches y bromas que hirieron más si cabe sus sentimientos y minasen su autoestima una vez más.

No hizo falta la actual tecnología. pic.twitter.com/SxUEuI0FfG — v💚 (@laughswithespos) April 29, 2020

No obstante, lo que terminó por decantar la balanza a favor de la versión de Lali Espósito fue el mensaje que compartió uno de los seguidores de la artista argentina. En su mensaje, hacía alusión a un artículo publicado en 2009 en el que se hablaba precisamente de esa fiesta que recordaban en la que Amaia Montero y China Suárez coincidieron y en la que, según los medios argentinos hace ya once años, se hacía referente justo a lo que Lali Espósito decía. Es decir, la argentina dio su versión, aunque después pidió disculpas si había ofendido a la protagonista, sin llegar a desdecirse de una sola de sus palabras, y después saltó del pasado un artículo que le daba la razón. Ante eso, Amaia Montero optó por el silencio y dejar que la polémica continuase su avance hasta desaparecer. Algo complicado, porque en pocas horas su enfrentamiento se convirtió en todo un fenómeno de masas en las redes.