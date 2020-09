«¿Habríais dicho que no os hablabais con vuestras hijas hasta que no os pidieran perdón?», le ha cuestionado la colaboradora al clan Campos.

«Si pensara que nos estuviera viendo de algún sitio, le digo a Rocío que tu hija levantará la cabeza y que alguna vez se hará justicia con tu hija«, decía María Teresa Campos de forma rotunda tan solo unos minutos después de que diera comienzo el ‘Hormigas Blancas’ de «La más grande» el pasado domingo 30 de agosto. Estas palabras de la veterana periodista han vuelto a abrir la guerra entre el clan Campos con Antonio David Flores y su hija, Rocío Flores.

A raíz de su intervención en el programa de Carlota Corredera, las respuestas del colaborador de ‘Sálvame’ y su hija no se han hecho de esperar y son muchos los que se han lanzado a tomar partido por uno de los bandos. En concreto, Mila Ximénez, a pesar de la gran amistad que tiene con la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, ha sacado la cara por la nieta de Rocío Jurado y les ha lanzado una pregunta al clan Campos para invitarlas a reflexionar.

«Ya sabéis la relación que tengo con Terelu, a la que adoro, y con Teresa también. Pero yo creo que Carmen ha dicho algo que no tiene ningún sentido. Al llamar a Rocío ‘metemierda’ creo que te has pasado muchísimo. Dice que le hubiese gustado que cuando la niña estuvo en ‘Supervivientes’ le hubiese mandado un mensaje a su madre… ¡Más mensajes a su madre no se pueden mandar!«, comentaba Mila Ximénez, que ha vuelto más fuerte que nunca a ‘Sálvame’ en plena lucha contra el cáncer.

Tras esto, la colaboradora les lanzaba una pregunta: «¿Habríais tenido vosotras el mismo comportamiento? Si vuestras hijas os hubiesen hecho un feo públicamente, ¿habríais dicho que no os hablabais con vuestras hijas hasta que no os pidieran perdón? Porque lo que vosotras hacéis y es lo que se suele hacer, y eso os ennoblece, es intentar que nuestros hijos queden al margen de los comentarios de los cotilleos y de los platós».

Después, la periodista aseguraba que Rocío Flores estaba en su completo derecho de decir lo que quisiera, al igual que hacían las Campos. «Hasta ahora veo mucha más virulencia en vosotras hablando de esta niña que de esta niña hablando de vosotras. Y al final es un juego que no os favorece. A Terelu se lo he dicho. Si no queréis que vuestra amiga salga perjudicada, no entréis en nada. Terelu, me rompo el brazo por ti, pero hay cosas imposibles de defender«, defiende.

El «recadito» de Antonio David a Fidel Albiac

Además de las palabras de Mila Ximénez, ‘Sálvame’ rescató algunas imágenes de ‘Hormigas Blancas’ sobre la relación que mantuvieron Antonio David y Rocío Carrasco. Así como la relación que mantuvieron tiempo atrás el colaborador con las Campos. Mila Ximénez se cuestionaba qué había cambiado en la historia para que la relación entre el concursante de ‘GH VIP 7’ con María Teresa, Carmen Borrego y Terelu Campos cambiara tanto. Ante esto, señalaba directamente a Fidel Albiac: «Ellas lo que escuchan son cosas negativas. No de parte de Rocío, sino de su compañero. Y con razón flipan. Es muy arriesgado tener solo una fuente. La historia habla por sí sola, si ese señor (Antonio David) hubiera sido tan malo, no entiendo la relación que tenías con ellos«.

Después de escuchar a su compañera, el exguardia civil le quiso mandar un «recadito» al actual marido de la hija de Rocío Jurado. «Solo hay que ver el tiempo en que estaba Rocío conmigo la cara que tiene, cómo está físicamente, lo feliz y guapa que está. Y hay que ver a Rocío cómo está en los últimos años», decía para sorpresa del resto de colaboradores.

Rocío Flores quiere mantenerse al margen

Tan solo un día después de la emisión de ‘Hormigas Blancas, en el que Rocío Flores no quiso hablar con el programa y recordar sus mejores momentos con su abuela, la joven intervenía en ‘Sálvame’ para pedir disculpas y opinaba sobre las palabras de María Teresa Campos. «En mi casa, desde muy pequeñita, me han enseñado a respetar y a tener educación por las personas más mayores que yo, y por eso prefiero mantenerme al margen y no opinar sobre esto», decía tajante.