Miguel Frigenti está atravesando un momento delicado de salud. El colaborador de televisión tuvo que ser ingresado de urgencia la pasada semana en un hospital de la capital madrileña donde permaneció varios días hospitalizado por culpa de una fuerte dolencia. A pesar de que no han trascendido el motivo que le habría llevado hasta el centro médico más allá de la dolencia mencionada, el propio Frigenti reveló que se encontraba ingresado. Este martes recibía el alta hospitalaria y este miércoles, por fin, ha acudido a su puesto de trabajo como colaborador en ‘Sálvame’. El periodista no ha querido dar ningún detalle ni hacer mención alguna a su paso por el hospital. De hecho, durante el programa ha mantenido un perfil bajo. Y es que los días en el hospital siempre dejan algo aturdidos y el cansancio se acumula por lo que no es de extrañar que no haya vivido uno de sus mejores días.

A pesar de que el periodista es muy activo en redes sociales, durante las últimas 24 horas no ha publicado nada. Fue el propio Frigenti el que anunció que este martes iba a recibir el alta hospitalaria después de ser ingresado el pasado jueves. Han sido cinco días de pruebas médicas, por lo que no es de extrañar que Miguel Frigenti estuviese agotado. Este habría sido el motivo por el que se tomara el martes como un día de descanso para recargar las pilas antes de volver al trabajo.

Los últimos meses de Miguel Frigenti, preocupantes por su estado de salud

Hay que recordar que hace precisamente dos meses tuvo que acudir al hospital de urgencia donde le diagnosticaron pielonefritis aguda, una infección del tracto urinario que se origina en las vías urinarias y posteriormente sube al riñón. Esta dolencia le derivó en lumbociatalgia aguda de la que a priori se había recuperado. Sin embargo, ha tenido que regresar de nuevo al hospital.

Miguel Frigenti ha querido mantener su estado de salud de la manera más discreta. «Es algo que no he contado pero bueno«. Él mismo aseguró que estuvo muy bien atendido por los servicios médicos que están muy pendientes de como evoluciona su estado físico, además de revelar que le han sometido a diversas pruebas médicas y le administraron antibiótico intravenoso: «Pero me están cuidando, me están haciendo pruebas, me están poniendo antibiótico intravenoso y me están cuidando mucho», contó hace unos días cuando receló que se encontraba en un hospital de la capital madrileña. Miguel Frigenti no está atravesando por su mejor momento personal y prueba de ello fue este nuevo ingreso hospitalario. Afortunadamente, ya ha recibido el alta y ha podido volver a su rutina diaria y al trabajo. Es el momento de que se prepare para el ‘Mediafest’, festival que está preparando el programa de Telecinco y que se emitirá en prime time próximamente.