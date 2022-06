Podría decirse que está siendo una mala etapa para Miguel Frigenti, aunque viendo que sus compañeros de ‘Sálvame’ también están sufriendo estragos médicos entre accidentes, operaciones y recuperaciones difíciles, quizá sienta algo de consuelo con aquello de ‘mal de muchos, consuelo de tontos’. El colaborador ha tenido que ser ingresado de nuevo en el hospital, lo que ha preocupado mucho a su entorno, debido a que es su tercer ingreso en los últimos dos meses. Así ha alertado de nuevo Miguel Frigenti a sus seguidores en las redes sociales, publicando una instantánea en la que aparece con rostro apenado tumbado en la cama del centro médico y mostrando con detalle la vía que le han colocado para suministrarle medicamento para calmar sus dolores de manera más efectiva y rápida.

En el rostro de Miguel Frigenti se evidencia una mezcla entre dolor, cansancio y cierta pena por tener que pasar las horas en el hospital cuando el calor aprieta y los planes de amontonan. Por el momento, ha preferido mantener el motivo de su nuevo ingreso hospitalario en secreto, quizá a la espera de resultados que poder compartir, aunque esto haya provocado cierto nerviosismo entre sus seguidores, preocupados por sus constantes visitas al hospital y de que su salud parezca resentirse cada pocas semanas: “Anoche me tuvieron que ingresar de nuevo. Espero que esta vez sea la definitiva y acabar con esta pesadilla de una vez”, era la única explicación que ofrecía sobre su nuevo revés médico que, al parecer, sigue en relación a sus anteriores ingresos, lo que supone para él ya toda una pesadilla.

El pasado mes de abril, cuando comenzaron los problemas médicos para Miguel Frigenti, dio algún detalle más sobre lo que le aquejaba y aducía una dolorosa infección en la uretra que se había extendido a los riñones, una pielonefritis aguda, aunque decía no ser grave, aunque sí bastante incómoda. Se veía obligado a ponerse en manos profesionales, lo mismo que sucedió un mes después y ahora de nuevo por tercera vez. “Tengo pielonefritis aguda. Me duele toda la zona del riñón derecho y me están poniendo antibiótico para la infección y calmantes para el dolor. Este es el colofón a una semana de mierda. Debería haber mejorado algo desde esta mañana, pero he ido a peor. No podía ni estar tumbado en la cama del dolor que sentía por la parte baja de la espalda. Espero mejorar”, decía en abril y parece que guarda relación a lo que ahora sigue llevándole a seguir acudiendo de urgencias al hospital.

Por fortuna, Miguel Frigenti no está solo en su calvario médico y su novio parece estar ejerciendo de perfecto enfermero, ayudándole a evadirse de los fuertes dolores y sintiéndose querido y mimado mientras deba permanecer entre médicos.