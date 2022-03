Mercedes Milá no solo se sentó junto a María Casado en su nuevo programa, ‘Las tres puertas’, para hablar sobre su trayectoria profesional. La presentadora también se adentró en los problemas de salud mental que ha padecido con el único fin de normalizarlos y darles visibilidad para que los espectadores «no tiraran la toalla». Ya recuperada y con muchas enseñanzas a su espalda, la catalana desveló «haberlo pasado muy mal al darse cuenta de que una depresión puede acabar contigo, que una crisis de ansiedad puede acabar contigo». Justo ahí se dio cuenta de los límites.

Pero no todas estuvieron motivados por lo mismo: una por desamor y el resto por estrés. «Yo siempre digo que no hay que tirar la toalla. Aunque haya días que tienes encima la espada de Damocles y todo me parece mal y triste, horrendo, gris… Hay días que estoy bien, feliz, y pienso qué suerte«, aseguró. Mercedes Milá recordó entonces que lo más importante es apoyarse en aquellos que más te quieren, justo los que no piensan soltarte de la mano. «La enfermedad mental está rodeándonos cada vez más. Yo hablo como hablo para ayudar a la gente que está enferma y necesita apoyo. La gente que te quiere, y te quiere bien, también se harta», comentó.

Mercedes Milá abandonó el reality por excelencia -Gran Hermano- tras muchos años al frente, concretamente desde el año 2000 hasta el 2015, siendo una depresión lo que le obligó a decir adiós. Su salida no fue fácil, pero ella lo recuerda con un inmenso cariño. «Recordar y dar gracias por lo feliz que he sido», comenzó diciendo. «Fue una de las etapas más felices haciendo televisión de mi vida. El acierto más grande fue hacer ese programa. Estaba tan contenta y tranquila… Me fui por enfermedad, porque ya no podía más. Pero podía estar llorando toda la semana y llegaba el jueves me cogía un coche y me iba a la tele me maquillaba y nadie lo notaba. Lo que me pasaba era después que decía, ¿cómo podré volver a hacerlo?», explicó la periodista ante la atenta mirada del público.

Son varios los famosos que han reconocido públicamente haber padecido o estar sufriendo en la actualidad una depresión. En especial, desde la muerte de Verónica Forqué, quien meses antes explicó en televisión el problema mental que afrontaba y que terminó acabando con su vida. Otros como Tamara Gorro o como Nika, concursante de ‘Operación Triunfo’, han hablado con el corazón en la mano de lo difícil que es superar un cuadro médico de este tipo y lo importante que es contar con tus seres queridos a tu lado. Pero, ¿qué llevó a Mercedes Milá a aceptar esta entrevista a María Casado y romper su silencio en televisión?

«¿Sabes lo que me pasó contigo? Lo voy a contar, porque me pareció emocionante», preguntó Mercedes Milá a la presentadora. «Te vi llorar con Pedro Ruiz. Yo había dicho que no iba a venir aquí, porque hago ya muy pocas entrevistas. Si no, llega un momento en el que ya no sabes ni qué contar, pero como te vi así, me dio tal pena y empatía que le dije a mi jefa de prensa que os llamara para venir», aseguró Mercedes.