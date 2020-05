Durante el tiempo que hemos permanecido encerrados en casa, y con las peluquerías cerradas después de que se decretase el Estado de Alarma, muchas personas se han sumado a la moda de raparse la cabeza durante el confinamiento. Entre ellos, se encuentran un sinfín de rostros populares que no han dudado en compartir sus radicales cambios de looks a través de sus redes sociales. Poco a poco nuestro país está alcanzando diferentes fases para llegar a la esperada «nueva normalidad», y a pesar de que los salones de belleza han reabierto (siguiendo estrictas medidas de seguridad), hay famosos que siguen convirtiéndose en improvisados peluqueros. La última en sumarse ha sido Mercedes Milá.

La que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’ ha sorprendido a todos sus seguidores con un radical y significativo cambio de look. Milá se ha cansado y ha cortado por lo sano: se ha desecho de su corta melena y se ha rapado la cabeza. «¿A quién os recuerdo?«, escribía junto a una retahíla de imágenes en las que mostraba el proceso.

Poco después de publicar las instantáneas, sus seguidores no dudaron en comentarle y le dedicaron bonitas palabras y le sacaron algún que otro parecido razonable. «Qué guapa Mercedes, con esa cara tan bonita te puedes poner con el pelo corto, largo o sin pelo, que serás siempre guapa», «Te queda súper bien, déjate el pelo blanco», «Me recuerdas muchísimo a tu hermano Lorenzo, pero siempre te has dado un aire a la familia Bosé. Eso sí Mercedes, cuando hablas y te expresas eres única», «Jesús Calleja», «A mí me recuerdas a Miguel Bosé», «¡Qué arte!», son solo alguno de los comentarios que se pueden leer.

Este cambio de look llega casi un mes después de que la periodista publicara un divertido vídeo en el que aparecía cortándose ella misma el pelo. Sin embargo, por aquel entonces solo quiso retocarse las puntas y no apostó con un radical cambio de imagen (como ahora).

Mercedes Milá, muy preocupada por la situación del país

Mercedes Milá estuvo en el ojo del huracán durante la cuarentena debido a que se quedó atrapada en Roma, en donde se encontraba grabando uno de los episodios de ‘Scott y Milá’ (su programa en Movistar+) y no pudo regresar a España. En concreto, dos días después de pisar la capital italiana, el Gobierno del país decreto el cierre de los establecimiento y se suspendieron los vuelos.

«Nosotros llegamos un día antes de que las medidas fueran más estrictas, tanto en Madrid como en Roma. De hecho, allí entonces había menos casos que en la capital española. Preocupada no estaba, porque si no ni el equipo ni yo hubiéramos ido. Sí me impresionó mucho ver cómo cambiaba la vida, las calles, el día a día de todo… Cuando volvimos, la gente estaba empezando a entender que esto iba en serio y que teníamos que estar sin salir. Nosotros en Italia lo vivimos más poquito a poco, allí los pocos que había por la calle iban con mascarilla. Eso nos dio pistas para entender lo que se nos venía encima», explicaba la que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’. La vuelta de Milá a España fue una auténtica odisea y desveló que regresó a casa en furgoneta.

Sobre la crisis del coronavirus y la situación del país, Mercedes Milá se ha mostrado muy crítica con la actitud de algunos dirigentes políticos. “Creo que o Casado cambia de actitud o de esta va directo a la caja de madera metafóricamente hablando. Lo creo firmemente. Los españoles no aguantamos confrontaciones en ninguna trinchera en este momento, queremos unión, acuerdos, buena fe”, comentaba en una de sus intervenciones en ‘Liarla Pardo’. Además, también opinaba en ‘laSexta Noche’ que el Gobierno empezó a tomar medidas demasiado tarde: «Esa es de las pocas acusaciones que yo haría. Era difícil tomar una decisión tan drástica, pero creo que hubieran debido avisar del peligro a la población antes. Sobre todo, en esos lugares donde se reunió mucha gente. Ahí, con la experiencia italiana era suficiente para haber actuado».