Mediaset ha respondido a la polémica generada en redes sociales sobre si María Teresa Campos luce o no un cinturón homologado en ‘La Campos móvil’.

‘La Campos móvil’ ha dado y sigue dando mucho que hablar tras su estreno. Este miércoles casi dos millones de espectadores fueron testigos de su primer programa con Isabel Díaz Ayuso como invitada, un encuentro que, además de dejar grandes titulares, también generó mucho ruido en las redes sociales. Muchos de los espectadores se preguntaron si la presentadora y la política portaban o no un cinturón homologado, lo que provocó que incluso la Dirección General de Tráfico visionara las imágenes para saber qué había sucedido exactamente. Así nos lo confirmaron desde la DGT a SEMANA, no obstante, ha sido poco después cuando Mediaset ha querido frenar la polémica y las críticas hacia María Teresa Campos con un mensaje muy tajante.

En su cuenta de Twitter y mencionando directamente incluso a la DGT, la cadena ha aclarado si el espacio de María Teresa Campos cumplió o no con la normativa establecida. «María Teresa Campos e Isabel Díaz Ayuso llevaron puesto el cinturón de seguridad homologado para ese tipo de asientos de autobús durante toda la grabación de #LaCamposMóvil@DGTes#ÁtateALaVida #SeguridadVial«, han escrito. Unas palabras con las que zanjan cualquier rumor acerca de si podían circular con un cinturón de dos puntos, el cual solo cubre la zona torácica, asegurando que han hecho caso a la normativa. No obstante, este argumento parece no haber convencido a todos los tuiteros, prueba de ello, la respuesta que han tenido a este comentario de Mediaset y es que algunos no entienden por qué ellas si pueden llevar esos cinturones y el resto de personas no y, además, señalan a un nuevo detalle, los cristales. «¿Los cristales están homologados para vehículos?, Qué certificado de homologación CE tienen los vidrios?», escribió otro usuario.

Todos estos permisos deben de haberlos pedido al Ministerio de Industria, con quien nos hemos puesto en contacto, pero desde donde no hemos obtenido respuesta. Tampoco se ha pronunciado María Teresa Campos, quien prefiere centrarse en la grabación de futuros programas así como en su retorno televisivo. Con mucha emoción y ciertos nervios, la comunicadora desveló que estaba deseando volver a la televisión con un nuevo proyecto con el que se sintiera tan cómoda como ‘La Campos móvil’. Por él pasaran diferentes personajes y todos ellos con un gran recorrido y muchas cosas que contar, lo que, a buen seguro, despertará la curiosidad en la audiencia. Con un 12,6 de cuota de pantalla, María Teresa ha conseguido un estreno discreto en cuanto a datos se refiere, aunque en redes sociales el boom alcanzado ha sido espectacular.

Mientras que todo el mundo opina de su primera entrega, María Teresa Campos sigue desaparecida en sus redes sociales. La presentadora ha dejado morir su Instagram y así lo demuestra que desde diciembre no postee ni imágenes ni promocione su canal de Youtube ‘Enredados en la Red’, dejando así pasar una oportunidad de oro para ella.