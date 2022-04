Este viernes prometía ser un gran día para Marta Riesco. La reportera tenía previsto celebrar este viernes su 35 cumpleaños rodeada de sus amigos, su familia y Antonio David Flores. Pero contra todo pronóstico, el malagueño ha decidido no ir en el último momento a su fiesta. Rota en llanto, la periodista ha anunciado en el plató de ‘Ya es mediodía’ que el feo que le ha hecho su pareja es imperdonable. Dolida, ha anunciado que su decisión de no acompañarla en su gran día ha provocado la ruptura.

«Lamentablemente no va a poder acudir, me duele muchísimo más a mí. Estoy triste, la verdad, no lo puedo negar. Pero a veces en la vida la gente tiene prioridades», ha dicho, rota en lágrimas. «He hecho todo lo posible para que pudiera estar hoy. No pudo estar el martes. Hoy espero poder estar a la altura de mis amigas. Para mí esto… no voy a poder continuar mi relación después de esto».

«No me merecía lo de hoy»

Cuando se le ha preguntado qué ha impedido al andaluz estar a su lado en su celebración, se ha limitado a decir: «Lo que puedo decirte respecto a esto es que él está donde quiere estar. No tiene que estar aquí y ya está. Llevo batallando muchísimo por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy. A veces en la vida no se puede luchar contra todo y frente a todo. He aguantado las críticas de los compañeros… He sido criticada por mis compañeros. Siento hacer esto a mi familia el día que celebro mi cumpleaños».

«El martes pasado, que fue mi cumpleaños me envió un ramo de flores, pero no pudo estar», añadía. Marta ha cambiado la fecha de su festejo para que el exguardia civil esté a su lado, pero él ha preferido no arroparla en un momento tan importante: «Por mi amor propio no puedo más… Por respeto al restaurante y mis amigas voy a seguir adelante. Para mí hay un antes y un después de esto».

«Estoy harta de tirar de un carro en el que parece que solo estoy yo. Era una cosa en la que estábamos de acuerdo los dos… Él no está aquí porque considera que no tiene que estar aquí», ha lamentado. «Esto me ha llevado a una situación insoportable… En la vida se ponen a veces demasiados obstáculos».

«Yo he puesto toda la carne en el asador, me he jugado mi carrera. Me merecía lo mismo», ha sentenciado la colaboradora. «He luchado hasta el final, pero hay momentos en los que no se puede. Y tengo que tener un respeto a mí y a mi familia». Marta cree que el hecho de que Antonio David no esté a su lado en su fiesta es motivo suficiente para dejar su idilio: «No puedo más. Estoy muy cansada».