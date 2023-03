Marta Riesco recibe el alta hospitalaria: “Es lamentable cómo se juzga la salud mental"

Marta Riesco ha recibido el alta hospitalario tras un tiempo de baja. Ella misma comparte su felicidad ante tal noticia y el próximo paso que dará, volver a ser reportera de ‘Fiesta’ este mismo fin de semana. “Creo que he hecho muchos avances y me merezco seguir luchando”, comenzaba a narrar. Con mucha seguridad, aseguraba que “no quiero estar con 35 años en mi casa y sin trabajar por un problema de salud mental”. Este período fuera de las focos le ha servido para darse cuenta de qué se estaba diciendo sobre ella. Siente que “he tenido que leer muchas informaciones falsas” y que está decepcionada por ello. Esta gente “se ha aprovechado que estoy de baja, que no me puedo pronunciar, para arremeter contra mí”.

Vídeo: Redes sociales

Junto a ella ha estado siempre su familia. No puede más que agradecer el apoyo y la paciencia que muestran día a día. En alguna ocasión se ha visto superada por las circunstancias y se ha sentido mal. Tal como ella misma expresa en sus redes, “he cometido muchos errores en casa porque he tenido momentos en los que he estado desquiciada y discutiendo con personas que me han ayudado”. Unos errores que ha encontrado también en sus respuestas públicas. Asume que “he respondido a muchas personas que no debería” y eso le pasaría factura. No quiere más conflictos y públicos y, por ello, ha tomado una determinación con la que piensa ser consecuente.

Cuando quiera contestar algo lo hará donde ella considere oportuno. “La gente se cree que puede decir de ti lo que quieras y si contestas entras en brote”, dice convencida. Nunca ha querido verse en esta situación y “si hubiera querido que se hablase de mí a nivel personal hubiera tomado otro camino que no tomé”. Marta Riesco se siente en constante crítica tras confirmar su relación con Antonio David Flores. Hace ya más de un año que comenzaron la relación y esto le ha supuesto numerosas críticas. Tal como contó en exclusiva a SEMANA, "parece que desde que estoy con él parezco el demonio". Ya se encontraba entonces cuidando su salud mental y está cansada de la censura que sufría: "No he hecho nada malo, solo estoy enamorada de un hombre".

La vuelta a Marta Riesco a televisión

Marta Riesco recupera así la posibilidad de poder regresar a televisión. Forma parte del equipo de redacción de 'Fiesta' y con el alta ya en sus manos puede regresar tan pronto como le sea posible. En su vuelta vivirá la revolución que Mediaset ha ideado para sus contenidos. Hace un mes se conocía que el grupo de Fuencarral tenía una "lista negra" en redacciones con más de 13 nombres que no se podrían nombrar ante las cámaras. En contenidos tampoco estos podrían incluirse y aparecerían nombres como Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores o la propia reportera, Marta Riesco, entre otros.

Antes de tomarse este tiempo, fue protagonista junto a Cristina Porta de un rifirrafe ante las cámaras en la presentación de la feria de San Isidro de 2023. Ambas se encontraban en la alfombra roja y el mal rollo comenzó a surgir, acompañado de malas caras. Este hecho, y la emisión del momento en 'Sálvame', el programa de una de ellas, desencadenó una nueva polémica en la que se sintió que no le estaban dejando trabajar y que no tenía que aguantar estar allí.