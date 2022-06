Marta Riesco está viviendo una de las épocas más dulces de su vida al lado de su pareja, Antonio David Flores. Una vez que confirmaron que estaban juntos, una de las personas que peor se tomó esta relación fue Rocío Flores. Sin embargo, con el paso del tiempo, parece que las aguas se han calmado. Tanto es así que de vez en cuando interaccionan a través de las redes sociales, donde ambas son muy intensas.

Rocío Flores posa en bikini por primera vez en SEMANA

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha dado un paso que nunca pensé que daría: posar en bikini, mostrando su espectacular figura tras perder 25 kilos, en SEMANA. Para nadie ha pasado desapercibido este extenso reportaje de fotos que podrás ver al completo en el nuevo número de la revista, a la venta desde este miércoles. Tampoco para la periodista de ‘El programa de Ana Rosa’, que ha visto el reportaje y no ha dudado en hacerle saber a Rocío lo que piensa al respecto.

Lo ha hecho a través de las redes sociales. Rocío Flores, que está muy orgullosa con el resultado de la sesión de fotos de SEMANA, ha compartido una de las instantáneas del reportaje y en esta publicación, Marta le ha comentado: «Preciosa», le escribe. No hay duda de que la relación entre ellas ha mejorado, tanto que la periodista se atreve a reaccionar a su reportaje para este revista.

Marta Riesco ha reaccionado a su sesión de fotos: «Preciosa»

La periodista está viviendo una de las mejores etapas al lado de su padre. Se han vuelto inseparables. De hecho, no dejan de hacer planes juntos. Unos planes que suelen ser viajar a otros puntos de España, salir a cenar a los restaurantes de moda de la capital española e incluso acudir a eventos públicos donde promocionan nuevas marcas. Ya no se esconden y en sus apariciones públicas han mostrado que son el uno para el otro con este baile, lleno de miradas cómplices. De esto está ya enterada Rocío, que respecta la dulce etapa que atraviesan su padre y Marta en estos momentos.

«Rocío me ha estado consolando estos días, no sé si le sentará mal esto. Respeta la decisión que ha tomado su padre gracias a Dios», decía la periodista en el mes de abril cuando Marta y el ex Guardia Civil rompieron su relación. Rocío, por fin, ha sabido entender que su padre haya rehecho su vida tras separarse de Olga Moreno y quiso dar un paso para retomar su amistad con Marta, su actual compañera de Telecinco. «Le agradezco todas las llamadas que hemos tenido ella y yo. Todo estaba encaminado para que saliera bien. Por eso, el chasco ha sido más grande», añadía. Ahora ya parece que todo está mejor y que ambas han conseguido retomar una relación que nació gracias a coincidir ambas en la redacción del programa de Ana Rosa Quintana.