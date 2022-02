Lo que pasa en Cantora, se queda en Cantora. Este fue el pacto no firmado de los asistentes a la fiesta más loca en casa de Isabel Pantoja aquella Nochevieja en la que todo se desmadró hasta el punto de que algo sucedió entre tres personas en un sofá de la finca. Kiko Rivera fue el primero en tirar de la manta y sacar a la luz el escándalo desde el plató de ‘Supervivientes’, pero luego poco a poco los testigos del suceso fueron añadiendo detalles que han terminado con Marta Riesco presentando una demanda por honor e intimidad contra Anabel Pantoja, por supuestamente relacionarla con los episodios acontecidos. La colaboradora de ‘Sálvame’ no comprende cómo tiene que responder ante la justicia por lo que pasó hace tres años y por algo que ella ha querido tratar con pinzas para no caer en equívocos que le sitúen frente a un juez, pero la periodista ha encontrado cómo vengarse de ella y ya ha presentado ante la justicia una petición para verse las caras en un juicio y determinar qué pasó, quién ha sufrido más con esta historia y quién lleva la razón.

Vídeo: Europa Press

Marta Riesco guardó silencio tras desvelarse su romance secreto con Antonio David Flores y tras confesar que estaba “enamorada”. Un silencio roto cuando conectó en directo con ‘Sálvame’ y se enzarzó con Anabel Pantoja en una avivada pelea entre amenazas de demandas. Una acción legal que ha llegado después de que la periodista desapareciese de su puesto de trabajo durante una semana por «ansiedad y presión” y es que la polémica le ha afectado mucho, más uniendo esta controversia con la ruptura con el ex de Rocío Carrasco, como así ha publicado en exclusiva la revista SEMANA.

Son momentos muy delicados para Marta Riesco, pero parece que aún le quedan fuerzas para seguir batallando contra Anabel Pantoja, como así asegura en el vídeo que acompaña a estas líneas. La periodista no le da la oportunidad a su enemiga de pedir perdón, al considerar que ya es tarde para aceptarlas. Tampoco quiere atender a las excusas de Anabel. Ella quiere juicio y está dispuesta a llegar hasta el final para defender su honor y va a enfocar todas sus fuerzas para pedir justicia. Unas fuerzas que flaquean cuando llega el momento de hablar de otras cuestiones de actualidad, especialmente aquellas relacionadas con su relación con Antonio David Flores, sus conflictos laborales tras ausentarse en la pasarela de Simof en la que estaba convocada en calidad de modelo y reclamo publicitario y tras las críticas de compañeros de programa y de cadena.

