Tras las fotos que publica SEMANA en exclusiva de Antonio David Flores y Marta Riesco disfrutando de una cita romántica, la reportera de ‘El programa de AR’ se siente libre por fin de mostrar públicamente su amor hacia el malagueño. Prueba de ello es que este viernes, en la fiesta de cumpleaños que celebrará en una sala de Madrid, la madrileña presentará oficialmente a su novio. Después de meses jugando al despiste, evitando ser inmortalizados por la prensa, la pareja ofrecerá su primer posado oficial.

Marta cuenta las horas para que llegue el que será su gran momento. Desde que empezó su relación con el malagueño, ambos se han mantenido esquivos. Han ocultado su romance, tal y como ella ha recordado, para evitar hacer daño a terceras personas que lo estaban pasando mal. «Es que ha habido una serie de circunstancias en las que ha habido que respetar a unas partes que tenían un dolor y hemos tenido que respetar esos tiempos», ha explicado, haciendo referencia a Olga Moreno, Rocío Flores y su hermano David, los principales damnificados por el tsunami que ha despertado su idilio.

«Sus tiempos no son los míos, yo no tengo nada detrás. Yo lo hubiera cogido de la mano el día uno. Pero no era mi cuestión porque yo no tenía que proteger a nadie». Ahora, la que será protegida y arropada por Antonio David será ella. Marta no puede estar más feliz. Ha llegado el momento que tantas veces ha soñado. «Estoy súper liberada, súper feliz para todo lo que me viene. Ahora vamos a vivir con libertad«, ha confesado en el plató de ‘Ya son las ocho‘.

El primer posado oficial de la pareja, en el 35 cumpleaños de Marta

Dentro de unas horas, Marta Riesco contará por fin con el respaldo público del que fuera guardia civil. Un momento muy ansiado que contará con un escenario de excepción: Ritual, una exclusiva sala de la capital situada en la calle Velázquez número 47, en el corazón del barrio de Salamanca. «Marta lo celebrará en petit comité. Asistirán sus personas más cercanas, su familia… Estamos hablando de unas 20 o 30 personas», cuenta la mánager de Ritual, Silvia Cuadrado, a SEMANA.

La puesta en escena de Antonio David y Marta Riesco se produce en un momento especialmente delicado para la colaboradora. Hace apenas unas horas estallaba en las redes sociales, donde ha denunciado ser víctima de «un acoso increíble por parte de ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez». Según su relato, «desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa ‘Sálvame’ y por parte de ‘La Fábrica de la tele’ hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible«.

«Fui a la López Ibor, el sitio que es el de mi barrio. Tienen allí todo lo que me ha ido ocurriendo con el tiempo. Decidieron que no podía seguir trabajando y que debía cogerme una baja debido a todo lo que estaba sufriendo y a todo lo que se estaba hablando de mí», añade en su perfil de Instagram.

Te interesará saber...