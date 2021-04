Dos meses después de su última aparición pública, Marta Pombo, hermana de María Pombo, regresa a las redes para anunciar que se encuentra mejor.

Marta Pombo, la hermana de María Pombo, ha regresado a las redes sociales dos meses después de que lo hiciera por última vez. La joven ha querido anunciar que se encuentra mucho mejor y que irá publicando fotos poco a poco. Pero lo sorprendente es que ha compartido una noticia muy importante: tiene un nuevo compañero de vida, una perrita que vive con ella en casa.

«Bienvenida Gaia. Con esta monada, empiezo a volver a compartir cosillas con vosotros!

Lo haré poco a poco ya que estoy con ganas y miedo a la vez 😂 Os cuento la primera novedad: GAIA. Es una podenco que he adoptado de @supervivientesperrunos de unos dos añitos! Ahora mismo vive con muchísimo miedo, a saber lo que ha vivido la pobre, la encontraron en Jaén @huellassinhogar_sierrasegura. Alguien me dijo una vez, que las mascotas nos eligen a nosotros… y yo creo que esta jeta y yo, nos necesitábamos mutuamente😍 Os contaré más sobre ella!», ha escrito emocionada junto a varias fotos en las que aparece junto a ella.

Marta Pombo tiene un nuevo compañero de vida: una perrita

Esta reparición ha aliviado mucho a sus fieles seguidores, que estaban deseando que volviera a las redes sociales. De hecho, Marta luce una sonrisa mucho más relajada y parece estar encantada con su recuperación. La joven espera retomar su vida poco a poco, así como todos los compromisos profesionales que tuvo que dejar aparcados para recuperarse.

La hermana de María Pombo parece haber encontrado el momento perfecto para ir retomando la vida que dejó aparcada para hacer un parón necesario para recuperarse. Fue el pasado 2 de febrero cuando compartió un vídeo en el que se rompía al contar cómo estaba viviendo los que son ya los meses más complicados de su vida.

Después de dos meses fuera de las redes sociales y renunciando así a muchos contratos a los que estaba atada, la hermana de María Pombo está centrada en recuperarse y volver a su vida, aunque ya no sea cerca de su pareja. En ese vídeo anunció también que tanto ella como su pareja, Luis Antón, habían tomado la decisión de darse un tiempo.

Así contó la hermana de María Pombo el momento que atravesaba

Vídeo: Redes sociales.

«Luis y yo ahora mismo no estamos juntos«, ha dicho Marta confirmando así los rumores que la acompañaban desde hacía semana. La influencer ha desvelado que ha sido una decisión conjunta y que el único motivo por el que se han separado es porque no se estaban haciendo bien. Muchos años y experiencias vividas no borran de un plumazo todo lo que sienten por el otro, por lo que Marta Pombo ha destacado lo bonito que recuerda de su ya expareja. «Nos queremos muchísimo, somos muy importantes el uno para el otro en nuestras vidas. Para mí es una persona súper brillante y es una persona vitamina y bueno», ha dicho.

Marta quiso aclarar que, aunque muchos rumores apuntaban a un posible embarazo, nada más lejos de la realidad. «No estoy embarazada, pero sí que tengo un problema intestinal que ya me estoy tratando y que me ha hecho engordar seis kilos. En estos meses me ha pasado de todo, he pasado el COVID con todos los síntomas habidos y por haber, me he lesionado el hombro…en mi línea», explicaba. La mala suerte le ha acompañado en su ausencia de redes, pero no ha querido volver, pues se encuentra centrada en estar bien de nuevo. «Dejo las redes porque lo necesito por mi salud mental«, decía.