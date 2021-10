La colaboradora ha compartido unas imágenes muy sugerentes de su actual pareja, Rubén.

Marta López está feliz y enamorada de nuevo. Tanto, que no ha dudado en compartir con sus seguidores una imagen muy sugerente de su chico, del que ha presumido en su cuenta de Instagram ante sus más de más de 500.000 seguidores.

«Fotos robadas. Mi chico», ha escrito la colaboradora de ‘Sálvame‘ a través de sus ‘stories’ mostrando públicamente el torso tonificado de su pareja. La instantánea muestra a su nuevo novio con el torso desnudo. La foto fue tomada durante la escapada de los enamorados a Cangas de Onís. «Cómo me gusta venir a estar tierra, a visitar a mi Santina, tengo tanto que agradecer y pedir siempre salud para todos«, decía en su viaje exprés a Asturias.

El idilio entre Marta López y Rubén se dio a conocer en SEMANA. El pasado agosto, esta revista publicó las primeras imágenes de los dos juntos disfrutando de un día de playa en las costas de Huelva. En su jornada junto al mar les acompañaban familiares y amigos, dejando constancia de que su relación está más que afianzada.

No cabe duda de que Marta está viviendo momentos muy dulces desde que iniciara una nueva relación con Rubén. De momento, ambos procuran ser discretos, pero la sonrisa y los posts de Marta no dejan lugar a dudas: está ilusionada de nuevo.

En el terreno profesional, además, todo le va de maravilla. A Marta no le falta trabajo (compagina su labor como colaboradora en el ‘Fresh’ y en ‘Sálvame’). En su faceta como tertuliana, declaraba recientemente su decepción ante el tonteo de José Antonio Canales Rivera con Cynthia Martínez en la casa de ‘Secret Story’.

«No entiendo cómo tiene el valor de hacerlo sabiendo el daño que esto puede hacerle a Isabel. Esta es una pareja que hoy no está pero mañana sale y está», lamentaba. Asimismo, afirmaba que el torero volverá a intentar una reconciliación con su novia Isabel una vez que salga de la casa de Guadalix: «Cuando José Antonio salga va a salir a buscarla». La colaboradora ha explicado que no cree que vaya a pasar nada en el interior de la casa de los secretos, sin embargo, no le ha gustado presenciar un acercamiento entre el gaditano y la exazafata. En su opinión, su flirteo con la joven solo podría dañar aún más las cosas con su expareja, con la que rompió antes de entrar en el ¡reality’ de Telecinco. Al parecer, la decisión del torero de participar en este reality fue el detonante que desencadenó esta nueva ruptura.