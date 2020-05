Después de las primeras imágenes de Alexia Rivas y Alfonso Merlos que la revista SEMANA ha ofrecido en exclusiva, la historia de Marta López y el colaborador está más que cerrada. Se confirma que la incipiente pareja está feliz y que su relación se va fortaleciendo a pesar de las polémicas. Aunque la ex gran hermana no vive su mejor momento sentimental, está intentando poner de su parte para olvidar a Merlos tras el escándalo que han protagonizado. De hecho, este miércoles se aseguró en ‘Sálvame’ que ya podía tener un sustituto para Alfonso. Se lanzó al aire la posibilidad de que Marta López le hubiera olvidado con otro hombre «del pasado en su vida», pero ella negaba de forma tajante estos datos. Ella era consciente de la persona a la que se refería y así lo transmitió: “Hablan del padre de mi hijo, vive al lado de mi casa y pasa cuando lo necesita”. Pero estas palabras tan solo eran el preámbulo de lo que estaba por venir, pues poco después dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

Confirmó que su relación estaba rota, sin embargo, no dijo que fuera para siempre: “No te voy a decir dentro de tres años o dentro de tres meses…Es una persona a la que quiero mucho, se está portando fenomenal, me está ayudando un montón”, apuntó. Y es que tras la supuesta deslealtad de Merlos él fue la persona que le asistió después de sufrir un ataque de ansiedad, pues no cuenta con la ayuda de sus padres en la capital. Estaba sola con sus hijos y en pleno estado de alarma, por lo que la situación todavía era más límite. “Llamé a la policía porque no sabía qué hacer y él fue la persona que vino a asistirme a casa”.



Estos gestos por parte de su expareja le habrían acercado de nuevo a él hasta tal punto que no tiene reparo en reconocer que el futuro entre ambos es incierto. Tanto es así que reconoce que es una puerta que “que hemos cerrado y abierto varias veces”. No obstante, en este momento prefiere apostar por la soltería. Las últimas semanas han sido emocionalmente demasiado intensas, por lo que entre sus planes ahora mismo no entraría el hecho de rehacer su vida sentimental. “No quiero volver con nadie ni quiero estar con nadie, pero es una persona a la que adoro”, ha dicho Marta López en el programa vespertino.

Sálvame’, ya que ha firmado un contrato con su productora, ‘La fábrica de la tele‘, Nadie dijo que fuera fácil…. La vida es como una noria, hoy estás arriba… al día siguiente bajas para volver a subir», ha escrito en su última publicación. Marta se muestra fuerte a pesar de la montaña rusa que está viviendo desde hace algunas semanas. Acude con asiduidad a ‘, ya que ha firmado un contrato con su productora, ‘‘, tal y como reveló este medio en exclusiva. Esto supone para ella una gran fuente de ingresos, sin embargo, no está siendo fácil para ella. Lo reflejan sus últimos mensajes en redes sociales, los cuales son más que significativos. «

Las imágenes más esperadas del momento

Un momento completamente distinto está viviendo la pareja del momento. Desde que saliera a la luz la relación de Alexia Rivas y Alfonso Merlos, que dejaba a una Marta López completamente rota, se han convertido en la relación que más miradas ha acaparado durante el confinamiento. A pesar de que desde que conocemos este romance no han escondido su amor, todavía no habíamos poder ver a la pareja junta. Hasta ahora. SEMANA ha conseguido en exclusiva las imágenes más esperadas en el mundo del corazón durante este 2020. Tras varias semanas en el foco mediático, «cazamos» a Merlos y a Alexia dando un romántico paseo cerca de la casa del periodista, donde ambos están viviendo el confinamiento juntos desde hace unas semanas.

Desde este miércoles puedes acceder a todas estas esperadas imágenes en exclusiva de la pareja. Alfonso Merlos y Alexia Rivas han pasado el confinamiento en la casa del periodista y cuando han salido a la calle, lo han hecho por separado. Hasta ahora, que por fin han salido juntos. SEMANA ha querido ser testigo de este momento tan esperado y ha querido compartirlo con todos sus lectores. A pesar de la tormenta mediática en la que se han visto envueltos tras conocerse su relación y una supuesta infidelidad a Marta López a través de una videollamada, la pareja se mostró de lo más tranquilo durante su trayecto al atardecer.