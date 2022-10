Marta López es muy activa en las redes sociales. En su perfil de Instagram comparte su día a día, así como sus compromisos profesionales y los viajes que hace junto a Kiko Matamoros. Sin embargo, conocedora de que hay que interactuar con sus seguidores, la modelo no duda en abrir rondas de preguntas y respuestas con ellos para que estos resuelvan dudas sobre la vida de ella. Hace unas horas sorprendía con la ronda más original a la que ha llamado «La última vez que…».

Sus seguidores han querido preguntarle muchas cosas. En algunos casos, muy íntimas, pero Marta López no ha tenido problemas en contestar. Un seguidor ha querido saber la última vez que hizo el amor con Kiko Matamoros, con el que hace unos días disfrutaba de un viaje a Nueva York: «Ayer», confesaba sin miedo a qué podrían pensar sus seguidores.

La modelo confiesa la última que hizo el amor con Kiko

Pero no siempre hay buen rollo y buena sintonía entre ella y su prometido, con el que se casará próximamente tras una pedida de lo más especial. De hecho, una relación amorosa atraviesa por algunos momentos complicados que si ambos quieren, se superan. Aunque en Marta y Kiko no es común estas peleas, en algún momento sí han ocurrido.

La pareja no es muy de enfadarse y de discutir

Ahora ha sido ella la que ha desvelado cuándo fue la última vez que se pelearon: «Discusión fuerte… ni me acuerdo. No solemos. Típico enfado tonto pues no me acuerdo exactamente… Pero hará bastante también», confiesa. Aunque no son de enfados gordos, ambos han podido en algún momento tener una pequeña discusión por culpa de la convivencia.