La novia de Kiko Matamoros ya ha regresado de Honduras después de pasar unos días en los Cayos Cochinos sorprendiendo en diferentes ocasiones a su pareja. Este domingo, se sentaba en el programa conducido por Ion Aramendi y aseguraba que «estoy pletórica«. «Lo adoro, lo amo y punto», decía tras hablar de cómo fue su encuentro. Este lunes, Marta López se ha sentado en ‘Sálvame‘ para contar todos los detalles de estos días en el paraíso. Sin embargo, su visita no ha sido como esperaba y ha activado el protocolo de abandonar en diferentes ocasiones. De hecho, incluso ha abandonado el plató durante unos momentos. El ambiente estaba muy tenso y Marta ha sentenciado contra el programa: «Sabía que me ibais hacer esto», espetaba.

Desde un comienzo, Marta López se ha mostrado clara sobre su presencia en los programas de televisión. Siempre ha asegurado que su participación era exclusivamente para defender a su novio en el concurso, sin meterse en otras polémicas. «No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio. A mí me cuesta venir a estas cosas, lo paso fatal, me pongo nerviosa y lo hago por él«, ha dicho tras mostrarse enfadada con el resto de colaboradores del programa.

Marta López, enfadada con el programa: «No me gustan las encerronas»

La modelo ha estallado cuando se han emitido unas imágenes de su paso por el certamen de belleza en el que coincidió con Tania Medina. Kiko Matamoros y la que fuera ganadora de ese certamen se encuentran participando juntos en ‘Supervivientes‘ y ambos tuvieron un rifirrafe. Marta se ha levantado de su sitio y se ha marchado, incluso ha salido por la puerta de emergencias. «A Kiko con Tania no le pasa nada. No le ataca más porque es mi amiga. Le gusta Tania pero no le gusta la relación que tiene con Alejandro», ha confesado a su regreso.

«¿Me podéis respetar? Sino cojo y me levanto. Yo he tenido unas palabras con la dirección y con la productora. Ya he dicho que no quiero contestar a nada. Yo me levanto y me voy. No voy a responderte. No me gustan las encerronas«, ha continuado diciendo sobre todos los temas que se les ha preguntado. Desde un supuesto mensaje que le mandó a Makoke hasta su relación con los hijos de Kiko. Se ha mostrado en todo momento rotunda. No, no y no. Incluso ha asegurado que no va a volver al plató de ‘Sálvame’.

Desde el primer momento, Marta ha dejado claro su intención de no entrar en ninguna polémica ni hablar de ningún tema que no fuera Kiko Matamoros. De hecho, incluso le han invitado a participar en la ‘Sálvame Fashion Week’ y su respuesta ha sido negativa. «Respeto vuestro trabajo pero no quiero formar parte de esto», ha dicho.