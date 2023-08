Mario Biondo falleció en 2013 con tan solo 31 años de manera inesperada y en extrañas circunstancias. Este jueves, Netflix estrena la docuserie "Las últimas horas de Mario Biondo", que promete arrojar luz sobre los eventos que rodearon su trágica muerte. Durante 10 años se ha especulado mucho sobre las posibles causas de la muerte de Mario Biondo. Han surgido rumores sobre una posible relación con la asfixia erótica, una peligrosa práctica sexual que involucra la restricción del flujo de aire durante el acto sexual. A lo largo de los años, otros famosos han perdido la vida en circunstancias trágicas relacionadas con la asfixia erótica. Te contamos los casos más conocidos.

Famosos que murieron por asfixia erótica

Uno de los casos más conocidos es el de David Carradine, famoso por su papel protagónico en la serie de televisión "Kung Fu". En 2009 y con 73 años, se encontró a , el icónico actor estadounidense sin vida en una habitación de hotel en Bangkok, Tailandia. Aunque se especuló que su muerte podría estar relacionada con asfixia erótica, las investigaciones oficiales nunca confirmaron esta teoría. Las fotografías de la escena acabaron por filtrarse en las redes, y causaron bastante revuelo ya que cambió la imagen que el público tenía del actor.

Otro caso conocido es el del carismático líder de INXS, Michael Hutchence. Su grupo fue uno de los más escuchados en la época de los ochenta, con más de 65 millones de discos vendidos. En 1997, con tan solo 37 años se encontró muerto en su habitación de hotel en Sydney. La investigación concluyó que Hutchence -quien mantuvo un romance con Kylie Minogue- se había suicidado por ahorcamiento, lo que desató un profundo dolor entre sus seguidores y seres queridos. Aunque no se confirmó oficialmente que fuera un caso de asfixia erótica, se rumoreó que había realizado este tipo de práctica en el pasado y que esa puso ser la causa de su fallecimiento.

El presentador británico Kristian Digby era conocido en su país por su trabajo en programas de televisión sobre decoración y bienes raíces como To Buy or Not To Buy. Digby era abiertamente gay y luchaba de manera activa por ampliar el número de modelos a seguir para la comunidad LGBTIQ+ en la tele. En 2010, cuando el presentador tenía 35 años, su cuerpo fue hallado sin vida en su casa en Londres. La autopsia reveló que murió debido a la asfixia accidental mientras practicaba asfixia erótica. Su muerte conmocionó a la industria televisiva y a sus fanáticos, y sirvió como una advertencia sobre los riesgos de este tipo de prácticas.

El guitarrista y cantante japonés Hideto "Hide" Matsumo, cantante de la banda X Japan, fue encontrado muerto en su apartamento en Tokio en 1998 con apenas 34 años. Las autoridades concluyeron que se había quitado la vida por ahorcamiento, y aunque no se confirmó oficialmente que estuviera relacionado con asfixia erótica, hubo especulaciones al respecto debido a su estilo de vida extravagante y sexualmente liberado.

Una práctica peligrosa

El último caso es el músico y compositor estadounidense Kevin Gilbert, que fue encontrado muerto en su estudio de grabación en Los Ángeles en 1996 con tan solo 30 años. Gilbert era muy reconocido por su proyecto en solitario de rock progresista, Toy Matinee, y sus contribuciones al album debut de Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club. La causa oficial de su muerte fue asfixia accidental mientras practicaba asfixia erótica. Su trágica partida dejó un legado musical impresionante y sirvió como una advertencia sobre los peligros asociados con estas prácticas íntimas y arriesgadas.

Estas trágicas pérdidas de talento sirven como un recordatorio impactante de los peligros asociados con ciertas prácticas sexuales extremas. La restricción del flujo de aire puede resultar en hipoxia, una condición en la cual el cerebro y otros órganos no reciben suficiente oxígeno. Esto puede llevar a la pérdida del conocimiento y, en casos extremos, a la muerte. El estreno de "Las últimas horas de Mario Biondo" nos ayudará a entender mejor los eventos que llevaron a su fallecimiento y nos recordará la importancia de abordar la sexualidad con responsabilidad y respeto por nuestra propia seguridad y la de los demás.