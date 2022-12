Han sido una de las parejas sorpresa de este año. Marina Ruiz y Omar Sánchez se conocieron concursando en ‘Pesadilla en el paraíso’, donde se enamoraron y nada más salir del programa comenzaron su historia de amor. Ella de Córdoba y él de las islas Canarias, ambos decidieron alquilar un piso en Madrid. Han pasado mucho tiempo en el que fue su nidito de amor. Sin embargo, ahora han decidido dejarlo y han comenzado unos nuevos planes de pareja. Durante su paso por el concurso era habitual que tuvieran que hacer frente a diferentes compromisos profesionales en Madrid. Ahora que la primera edición ha llegado a su fin, estos compromisos se han visto reducidos por lo que han decidido abandonarlo.

Ha sido la propia Marina a través de su canal de MTMAD la que ha querido revelar la noticia antes de que comenzaran a sonar los rumores de separación entre ella y el canario. Desde el que era el vestidor de su casa con Omar, ha hablado de la decisión que han tomado. «Veis que está todo muy vacío y es porque dejamos el pisito de Patri y Pablo. ¿Por qué? Diréis que si lo habíamos cogido o que si llevábamos solo un mes. Este mes de diciembre ha sido más de locura, ha sido más de eventos y hemos tenido que estar más aquí. ¿Qué pasa? El mes de enero no vamos a estar nada en Madrid. Si tenemos que venir a algo será eventual de dos o tres días. Hemos pensado que para qué vamos a estar manteniendo un piso si ahora va a cambiar todo«, ha comenzado explicando.

Marina Ruiz revela sus planes de futuro con Omar Sánchez

«Ahora nuestros planes han cambiado y vamos a estar entre Córdoba y Canarias. Hemos decidido dejar el piso porque no somos ricos pero al final también Omar está con su alquiler allí y yo con el mío en Córdoba. De hecho estoy mirando para ver si me compro un piso, ya estoy en búsqueda y captura de uno. En febrero más o menos se prevé igual por lo que no vamos a estar tirando el dinero. No somos el banco de España. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer más vida en Madrid y no. Además os digo una cosa, a Omar y a mí nos pasa una cosa: Madrid nos agobia muchísimo. Es una ciudad que me encanta porque tiene mucha vida y oportunidad de trabajo pero no me hago a vivir aquí. Es muy estresante», sentenciaba al respecto.

La pareja pasan sus primeras navidades como pareja separados

La influencer y concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ también ha hablado de la Navidad. Ha confesado que este año la pasará separada de Omar Sánchez. «Estas navidades hemos dicho que las vamos a pasar con nuestras familias. Omar ha estado mucho tiempo en un reality y yo tengo ganas de estar con mi padre después de que falleciera mi yaya. Hemos decidido que él va a estar con su familia y yo con la mía», asegura. Sin embargo, la noche de Reyes la pasarán juntos. «Reyes lo pasó allí en Canarias con él. Lo vamos a hacer así y ya las navidades que viene las organizaremos de otra manera. Si hay algo que he aprendido en mis anteriores relaciones es en ir poco a poco y que las cosas de palacio van despacio. Nos está yendo muy bien y lo vamos a hacer así. Sí que es verdad que nos vamos a echar mucho de menos», ha dicho.