9 ¿Una declaración de guerra a Telecinco?

No. Esto lo ha querido dejar bien claro el propio Alfonso Arús en la presentación de su nuevo programa en la rueda de prensa celebrada en Barcelona: “Tener a las Campos no es un misil contra Mediaset ni nada hacia ellos”. No es que desean ‘robarles’ dos de sus principales rostros visibles, sino que a través de ellas van “ejemplificar cómo es la sección de entrevistados”, en el que participarán.