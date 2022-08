Carmen Borrego se sinceró con sus compañeros de ‘Sálvame‘ sobre el estado de salud de su madre, María Teresa Campos. A sus 81 años, la veterana presentadora requiere de la presencia y atención de sus hijas, ya que su estado de salud no está pasando por su mejor momento debido a su avanzada edad. Sin embargo, cuenta con el apoyo de los suyos. Tan solo unas horas después de que Borrego se sincerase en el programa, María Teresa ha reaparecido acompañada por Gustavo, su mano derecha. La periodista ha reconocido que se encuentra bien pero que, sin embargo, «podría estar mejor». Puedes ver las primeras imágenes de la comunicadora en el siguiente vídeo.

Vídeo: Redes sociales

María Teresa Campos reconoce que se «podría encontrar mejor» pero que «está muy bien». La veterana comunicadora ya se encuentra en Madrid tras disfrutar de unos días en Málaga, por lo que ya está cerca de sus hijas. Al entrar en su domicilio, ha querido aclarar cómo se encuentra tras las declaracione de Carmen Borrego, que hicieron saltar las alarmas sobre un posible delicado estado de salud por parte de la comunicadora. Además, no ha querido desaprovechar la oportunidad para hablar con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de su domicilio, por lo al ver a la periodista no ha dudado en bajar la ventanilla del coche y responder a sus preguntas.

María Teresa Campos asegura encontrarse bien

A pesar de los problemas por su edad, a María Teresa Campos se le ve en el vídeo que hay sobre estas líneas igual de guapa y coqueta que siempre. La popular presentadora vestía de color rojo con lunares blancos, una clara inspiración flamenca. Nunca cae en un renuncio y siempre va impecable. Incluso para salir de casa. Como hemos dicho anteriormente, junto a ella estaba su mano derecha, Gustavo Guillermo, quien se ha convertido en un pilar fundamental tanto para ella como para sus hijas, que están tranquilas de que su madre esté junto a él la mayor parte del tiempo.

«En estos momentos nos corresponde a todos estar a la altura de lo que ella nos ha dado. Cuando las madres se hacen mayores te das cuenta: es que mi madre me necesita. Y me necesita ella más a mí que yo a ella. Tengo una madre maravillosa y lo más importante que podemos hacer es devolverle el amor que nos ha dado», revelaba Carmen Borrego en el ‘puente de las emociones’ que hizo en la versión ‘sandía’ del programa en el que trabaja. «Creo que el error de tu vida es que se te pase el tiempo y no hacer lo que las personas que están a tu lado te merecen. Y mi madre se lo merece todo. Lo digo de corazón», añade. «He tenido una madre que ha trabajado mucho, que ha tenido una vida muy llena de muchas cosas y cuando eso se va apagando eso te queda la figura de una madre. En este momento nos corresponde a todos devolver todo el amor que nos ha dado», confesaba visiblemente emocionada.