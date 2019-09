4 Los paparazzi se ‘aburren’

Sobre todo es un hombre que está casi todos los días en casa, es muy casero, aburre a los paparazzi que están en la puerta. Espero que no le moleste porque a el no le gusta que hable de él, pero es muy gracioso, me dijo que le dijo un paparazi el otro día, ‘Edmundo hijo, nos pasamos ahí las horas muertas y para un día que sales te vas al ‘Leroy Merlin’”, contó sin poder contener la risa.