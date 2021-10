María Pombo le da valiosos consejos a Julia Janeiro en su ascenso como influencer

María Pombo no ha tenido problemas en darle consejos a Julia Janeiro si realmente quiere desarrollarse profesionalmente en las redes sociales como influencer. Vea el vídeo con sus consejos, donde además hace frente a los rumores más extraños que persiguen a su marido

Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad el pasado 18 de abril y su vida desde ese importante momento cambió de la noche a la mañana. Dejó de ser un rostro pixelado en la prensa para lucir en todo su esplendor presumiendo de cuerpo de infarto, de padres famosos, de un novio futbolista y un futuro abierto a un abanico de posibilidades que, por el momento, le llevan a convertirse en una influencer de renombre en nuestro país. Sin embargo, con el paso de los meses, su vida parece zozobrar un poco y es que ahora sus sugerentes poses presumiendo de anatomía suele venir acompañado de oleadas de críticas, sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario parecen no disfrutar de su repercusión mediática, el novio ha terminado por salir de su vida sin hacer demasiado ruido y tan solo le queda su faceta como influencer. Al menos en este punto tiene fortuna y más ahora que ha contado con los inestimables consejos de toda una referente en el sector entre nuestras fronteras: María Pombo.

La influencer más popular de nuestro país no ha tenido reparo alguno en darle algunos consejos a Julia Janeiro si su auténtico deseo es desarrollarse profesionalmente en las redes sociales. El primer importante apunte que le hace María Pombo a la joven que en un futuro podría ser su rival es que “sea ella misma”. Esto es un valor en alza en las redes sociales, donde la naturalidad, donde mostrar su vida sin artificios y hacer partícipe a sus seguidores de su rutina es fundamental para fidelizarlos y convertirlos en una horda de fans que se traduzca después en ingresos publicitarios. Pero María Pombo tiene muchos otros consejos para Julia Janeiro en su ascenso como influencer y en su lucha por acaparar todas las miradas, pero tratando de no hacer demasiado ruido en lo personal para no desairar a sus padres.

Además, María Pombo ha tratado uno de los últimos escándalos que han pululado sobre su matrimonio con Pablo Castellano. Se ha hablado mucho sobre la estrecha relación que une a su esposo con el actor Fernando Tejero, dando paso a especulaciones sobre el límite que se desdibuja sobre su relación, llegándose a hablar incluso de una relación cercana al amor. La influencer no puede hacer otra cosa al oír estos rumores más que reírse y pasa a detallar en qué consiste el vínculo que une a su marido con el afamado intérprete, con la espera de que se terminen esos rumores que ponen en duda la sexualidad de su marido.

Vea el vídeo para conocer qué consejos le da María Pombo a Julia Janeiro y cómo salva a su marido de los rumores que le sitúan demasiado cerca de Fernando Tejero, pese a que son amigos desde hace años. ¡Dale al play!