Las redes sociales han señalado a Ester Expósito por salir en la polémica imagen después de declararse abiertamente «feminista».

C Tangana ha sembrado la polémica después de publicar a través de sus redes sociales una polémica imagen en la que aparece en un yate repleto de mujeres que rodean al cantante. Una foto promocional que ha servido para promocionar su nueva canción y en la que aparece junto a la actriz Ester Expósito. A los pocos minutos de que el madrileño compartiera la instantánea, las críticas no se han hecho de esperar. Entre ellas, se encuentra la de María Pombo, quien se ha mostrado tajante mostrando su opinión y ganándose el aplauso de todos sus seguidores.

Contestando a una pregunta que le había hecho un seguidor sobre qué le parecía la polémica foto de C Tangana, María Pombo ha reconocido que pensaba muchas cosas sobre la imagen en cuestión y compartía su crítica en sus historias de Instagram. “Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece, la frescura que aporta a la industria musical, creo que, en esto ha caído en un básico como otros muchos artistas”.

Tras esto, la influencer ha reconocido que la imagen le da pereza puesto que cae en el tópico de que el sinónimo de éxito en la industria musical es «un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor». “También creo que mucha gente de la que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite la foto. No sé qué hubiese pasado si hubiese sido yo una de las chicas”, sentenciaba.

De la misma forma, hay algún que otro de sus seguidores que no se ha mostrado conforme con la opinión de María Pombo y le han echado en cara que su crítica era producto de su envidia por no parecer en la imagen. Ante esto, la influencer ha tirado de sarcasmo y se ha mostrado tajante: «Prefiero tener el barco».

A los pocos minutos, su contestación ha corrido como la pólvora por las redes sociales ganándose así el aplauso de muchos. «Mucho la has tenido que cagar para que María Pombo sea la del discurso decente», «María Pombo haciendo puntos era lo último que esperaba del verano de 2021″, «Yo, en el equipo de María Pombo. No aspires a ser una chica de yate, aspira a ser la propietaria», «Lo que dice al final, es la pura verdad. Si ella estuviese ahí, se lía parda», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lluvia de críticas a Ester Expósito por aparecer en la polémica foto de C Tangana

Muchos han tildado la portada de la nueva canción de C Tangana de «machista» y han señalado a Ester Expósito por acceder a salir en la misma debido a los continuos comentarios que hace la actriz en donde se posiciona abiertamente como feminista. Ante esto, las redes han puesto el grito en el cielo y han criticado a la protagonista de ‘Élite’. «Feminista, pero no mucho», «Ella es feminista de lunes a viernes, el fin de semana libra», «Feminista cuando puede colar alguna moralina con tono de perdonavidas y hacerse viral. Y en cuanto te descuidas, te posa en una foto-harén en la que están usando el culo de una mujer como posavasos», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.