María Pombo, el mejor apoyo de su novio tras su ingreso hospitalario

La 'influencer' ha desvelado a sus seguidores que su novio Pablo Castellano está ingresado en el hospital y ella no se separa de él. ¿Qué ha ocurrido?

María Pombo está a punto de vivir uno de los días más felices de su vida, su boda con Pablo Castellano. Sin embargo, a dos meses del gran día, la ‘influencer’ ha desvelado a sus seguidores que no está pasando por uno de sus mejores momentos. Y es que su prometido ha sido ingresado en el hospital después de sufrir una gastroenteritis.

“Estoy en el hospital porque a Pablo le dio ayer una gastroenteritis de caballo. No se podía ni mover. Tuvo que venir una ambulancia a recogerlo a casa.Estuvimos toda la tarde en el hospital, pero al final nos tuvimos que quedar a dormir. Lo tienen ingresado porque quieren tenerlo controlado con antibióticos y para que no se deshidrate. Está con ánimos, de hecho tiene hambre, que ya es buena señal. No es nada grave”, decía la ‘influencer’ desde el exterior del hospital.

Y es que María ha querido tranquilizar a sus seguidores. Muchos de ellos vieron el momento en el que la ambulancia recogía a Pablo en casa. Por este motivo, la joven ha querido tranquilizar a sus seguidores desvelándoles lo ocurrido y así tranquilizar a todos los que preguntaba qué había pasado.