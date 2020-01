María Pombo lleva unos días muy desaparecida de las redes sociales, lo que ha provocado la preocupación de sus seguidores. Muchos de ellos se han preguntado qué ha ocurrido, sobre todo después de las últimas informaciones de que podría haber pasado por el quirófano por un problema que no era grave.

Estos días, la ‘influencer’ ha compartido algunas instantáneas, pero nunca de su rostro. Ante las preguntas de sus seguidores, María Pombo ha tenido que dar señales de vida y no ha dudado en desvelar qué ha ocurrido para que tomara la decisión de desaparecer de las redes sociales.

«Una vez más y espero que la última. Este es el motivo de haber estado desconectada estos días. No me ha pasado nada grave, estoy PERFECTAMENTE (muchas gracias por vuestra preocupación). Ha sido una operación estética al 100%. Llevaba mucho tiempo sabiendo que me iba a «tener» que volver a someter a una segunda rinoplastia, ya que en estos dos últimos años mi nariz ha ido deformándose poco a poco y no terminaba de estar cómoda», ha explicado.

Junto a la instantánea, María Pombo ha compartido un vídeo en el que la vemos enseñando la férula y la gasa que tiene que llevar tras la operación. Por ahora no podemos apreciar el cambio que va a sufrir su rostro tras la intervención. No tenemos duda de que cuando pasen los primeros días, podremos ver el resultado.

No es la primera vez que ha pasado por el quirófano para resolver un problema de su nariz: «Para los que me preguntáis y sois seguidores nuevos… Me rompí la nariz de pequeña dos veces. Una en unos autos de choque y la otra en la piscina. Como podéis observar, me pusieron la férula mal y bastante torcida», explicaba.

Esto le llevó a pasar por el quirófano en varias ocasiones, por lo que marcó bastante su infancia. El resultado de las operaciones que se hizo de pequeña no le dejaron bien la nariz: «Esta soy soy en urgencias con la nariz aplastada. Las narices y yo nos llevamos fatal. De hecho, lo primero que hago al conocer a una persona es fijarme en su nariz, tengo una fuerte obsesión…».

Antes de su boda con Pablo Castellano, María Pombo pasó por quirófano para arreglar su nariz y así sentirse más cómoda. Ella misma lo explicó en su Instagram Stories: «Os tengo que contar algo… Mañana, por fin, después de tantos años, me voy a operar de la nariz», desvelaba nerviosa. «Siempre lo he querido retrasar, porque me da miedo, pero tengo el tabique desviado… Ya he dado el paso».