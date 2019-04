3 María Patiño confiesa algo que jamás contó

Quizá porque no haya tenido oportunidad, pero María Patiño asegura que “nunca os lo he contado”, pero en ‘Sábado Deluxe’ encontró el momento idóneo para sincerarse sobre el tema. Asegura que “solo pude cogerme tres días de baja maternal. Salí del hospital y me fui a cubrir un acto”, confesa la periodista con sinceridad.