La presentadora de ‘Socialité’ acaba de compartir un mensaje en sus redes sociales que se entiende como una reivindicación para animar a las mujeres a denunciar casos de malos tratos.

Los cuatro episodios que ya se han emitido de la docuserie de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ no solo están siendo un éxito de audiencias. Tal y como aseguraron a través de los Informativos de Telecinco, la confesión de Rocío Carrasco sobre los supuestos malos tratos de Antonio David Flores han provocado que muchas mujeres hayan tomado la decisión de llamar al 016, el teléfono que hay para denunciar violencia de género.

Han subido el número de llamadas a este número un 42% después de que se emitiera en televisión el caso de Rocío Carrasco. Igualdad ha tenido que explicar a través de un comunicado que el impacto ha sido «muy elevado debido a la publicidad en los medios de comunicación de los servicios del 016». El Ministerio ha tenido que explicar el motivo de este aumento de llamadas: «La aparición en diversos medios de comunicación de los servicios a disposición de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia machista ha tenido una fuerte repercusión».

Consciente de esto, María Patiño ha querido lanzar a través de sus redes sociales un mensaje que se entiende como una reivindicación para todas las mujeres que sufren malos tratos. Lo ha hecho a través de sus Stories, donde ha escrito: «Todos tenemos alas para volar en la dirección que nos dé la gana».

María lanza un mensaje de reivindicación en las redes sociales

Con este mensaje, María Patiño anima a todas las mujeres que han recibido violencia de género para que tomen la decisión de denunciarlo para tomar el camino correcto y empezar a vivir. Por eso explica que hay que usar las alas que tenemos todos para querer cambiar nuestras vidas si el momento que atravesamos ahora no es el mejor.

La presentadora de televisión ha estado muy pendiente de todo lo que está aconteciendo con el testimonio de Rocío Carrasco en televisión y se ha mostrado muy crítica con las palabras de la hija de Rocío Jurado, a pesar de que anima con este mensaje a muchas mujeres a denunciar sus situaciones: «Rocío vive y recrea una verdad, pero no cómo fue«, empezó diciendo.

Patiño quiso matizar cómo fue ese instante: «Yo lo viví, pero no fue así. No le quiero quitar dolor, maté por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda cómo ocurrió todo». Además, quiso responder a algunos tuiteros sentenciando con esta palabra: «Es falso».

Ha sido muy crítica con el testimonio de Rocío Carrasco en televisión

Con estas palabras, María Patiño se puso en el ojo del huracán e incluso llegó a convertirse en Trending Topic. Fueron muchas las críticas que recibió la colaboradora de televisión por haber conocido lo que ocurrió esa noche y no va haberla contado en su momento, además de haber defendido durante años a Antonio David Flores. La opinión pública se le puso en su contra.

El aluvión de comentarios fue tal que la gallega quiso aclarar, punto por punto, cómo sucedió todo. «La anécdota equivocada no rompe para nada la historia. Me parece de justicia empezar por ahí porque ayer fui muy machacada y atacada por las redes como si yo fuese cómplice de un silencio y de una deslealtad. Yo soy periodista y no parte de la familia», añadía. «Yo creo que Rocío Flores con el paso del tiempo ha perdido la noción de cómo ocurrieron determinadas cosas. Antonio David le fue desleal a Rocío durante su segundo embarazo».

«Os quiero contar. Yo tengo un amigo íntimo de Sonsoles. Estaba en una discoteca de moda. Y ese amigo me dice: ‘Creo que debes saber algo que desconoces’. Era por la noche, de madrugada. Me siento con esta chica y me cuenta la historia. A partir de ahí mi única obsesión, y creo que me conocéis, era contar la verdad».