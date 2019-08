8 Así surgió el plan de casarse

“No he preparado absolutamente nada. Se decidió el día antes y fue cogiendo forma una semana antes, con el traje. No tenía nada planificado, pero ha sido todo maravilloso, llegué aquí y coincidió que podían hacer lo que yo siempre había soñado. Me dijeron que me dejara llevar, que lo dejara fluir y fluyó. No imaginé que Sri Lanka iba a ser tan especial”, confesaba la presentadora, sin entrar en materia de si lo hizo legal o si, por el contrario, fue solo una ceremonia simbólica sin papeleo de por medio.