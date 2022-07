Las palabras de Isabel Pantoja en su reaparición más esperada durante el Orgullo de Madrid siguen dando que hablar. La última en pronunciarse ha sido María del Monte. La cantante, en medio de la retransmisión histórica de La 1 de la manifestación del Orgullo de Madrid, reaccionaba en directo al discurso que dio la tonadillera el pasado viernes.

María del Monte y Boris Izaguirre han sido los encargados de presentar ‘Saca tu Orgullo’, el especial de RTVE de la retransmisión de la manifestación del Orgullo 2022 por las calles de Madrid. En medio del programa, la cantante ha podido ver en directo las palabras que Isabel Pantoja pronunció en la celebración de Mr Gay. Entonces, la tonadillera aseguraba que «vuestro orgullo es mi orgullo, soy una más de ustedes«. Ante esto, la interprete de «Cántame» observa concentrada el discurso de la que un día fue una de sus mejores amigas. Era el escritor quien le hacía la pregunta más esperada: «María, tú dijiste que yo soy una más de vosotras, ¿crees que realmente hay similitud de discursos?«.

«No lo sé, yo dije lo que mi corazón me dictó. Yo hablé desde el corazón, no lo tenía preparado y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo, había que dar pasos para que esto siga funcionando y que no vaya hacia atrás en ningún momento», expresaba María del Monte. Después de escucharla, Boris Izaguirre continuaba insistiendo y se preguntaba si Isabel Pantoja también se dictaba por lo que decía su corazón.

«Me parece fantástico que vosotras dos coincidáis en el tiempo y esta frase y en este momento», reflexionaba el escritor. Sin embargo, la cantante hacía hincapié en que no habían coincidido para quitarle hierro al asunto: «Con dos semanas de diferencia, no ha sido el mismo día». Un comentario que provocaba risas en el set de RTVE situado frente al Museo del Prado y que hacía que el presentador asegurara que le había gustado mucho la reacción de su compañera.

Boris Izaguirre siguió insistiendo

«Pero María, es impresionante que esto haya pasado. Que tantos años después de aquellas famosas fotografías que publicó una mujer y que en el fondo lo que hacían era irrespetar la relación de unas amigas y lo convirtieron en un discurso distinto, unos años después ese discurso se parece, es uno y ayuda y reivindica a muchísimas otras personas«, proseguía Boris Izaguirre buscando una pronta respuesta en su compañera.

Sin embargo, María del Monte continuó firme en su discurso y dejó claro que consideró que la oportunidad que le brindaron al dar el pregón el Orgullo de Sevilla fue una ocasión idónea para lanzar su mensaje. «No le he dado mayor importancia a nada de lo que he dicho. Si queremos normalidad, vamos a empezar por dársela nosotros mismos», decía la cantante y zanjaba el asunto con un divertido «qué pesaíto eres» hacia su compañero. Eso sí, siempre entre risas.