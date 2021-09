María José Campanario ha participado en ‘El Desafío’, programa en el que ha roto a llorar después de realizar una de las duras pruebas.

Que el programa de ‘El Desafío’ es durísimo nadie lo duda. Así lo saben cada uno de los concursantes que accede a participar en un programa de esta talla, ejemplo de ello, las últimas imágenes que circulan de la nueva temporada. En ellas aparece María José Campanario llorando sin poder evitar reprimir las lágrimas, lo que refleja lo complicada que ha sido esta aventura televisiva para ella. La odontóloga se vio superada por la tensión, tal y como se pudo ver en las imágenes que emitió en primicia ‘El hormiguero’ este lunes, una nueva entrega en la que habrá otros concursantes como Jesulín, Omar Montes, Juan Betancourt, Lorena Castells o María Pombo.

María José Campanario ha acudido como invitada y en las fotos que han visto la luz se ha podido ver a la esposa del diestro con un albornoz rosa y unas trenzas de raíz. Tal y como te contamos en exclusiva en SEMANA, ella también se ha lanzado y optará por demostrar su atrevimiento en este competitivo formato. Deberá prepararse al máximo, de hecho, en esta revista te mostramos una foto de cómo María José se esforzaba para salir airosa del reto de apnea en la piscina junto al equipo del programa. Ambos forman un tándem de peso y así se ha demostrado en espacios como ‘Dos parejas y un destino’ de TVE, por ejemplo, lo que les habrá ayudado a tomar la decisión de volver juntos a la televisión.

Así ha dado María José Campanario el salto a la televisión y en esta ocasión lo ha hecho demostrando sus habilidades bajo el agua, un reto que han realizado otros rostros conocidos como Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’. No se sabe todavía el resultado de esta prueba tan difícil ni como de angustiosa ha resultado el proceso, pero lo que sí que está claro es que no lo olvidará. Las grabaciones del espacio ya comenzaron, pero todavía no se sabe cuándo se estrenará para todos los espectadores. Al frente estará una vez más Roberto Leal, quien se lleva de maravilla con los concursantes.

Cabe señalar que esta oportunidad laboral ha servido a alguno de los concursantes de la anterior edición para encontrar trabajos similares. Debido a que Pilar Rubio deja nuestro país, abandonará la sección de los retos, siendo sustituida por Kira Miró, a quien no dudaron en fichar tras verla en ‘El Desafío’. Los jueces que está previsto que estén son Tamara Falcó, Juan Del Val o Santiago Segura, aunque seguramente seguirán sorprendiendo con nuevos nombres.