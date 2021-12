María José Campanario está embarazada de su tercer hijo junto a Jesulín de Ubrique. La odontóloga a sus 42 años vuelve a vivir de nuevo esta experiencia, eso sí, sufriendo fibromialgia, una enfermedad por la que ha sido ingresada en numerosas ocasiones. A pesar de que se ha aventurado a aclarar que de momento solo se encuentra más cansada de lo habitual, lo cierto es que el dolor crónico que padece en sus músculos y en sus huesos podría afectarle en los próximos meses. María José ya ha superado el primer trimestre de su embarazo, pero ¿qué debe tener en cuenta?, ¿experimentará un mayor dolor? y, sobre todo, ¿cuándo? Desde SEMANA nos hemos informado para saber cómo será el 2022 para ella y las averiguaciones son sorprendentes.

La mujer de Jesulín de Ubrique puede sufrir más síntomas y más picos de dolor en la última etapa de embarazo. En especial, en los últimos tres meses, aunque lo realmente tedioso llega una vez ha dado a luz. Y es que no solo seguirá experimentando rigidez en su cuerpo, sino que en esta enfermedad es más propenso que las futuras mamás, según los médicos, sufran una depresión posparto. Hablamos de síntomas como cierta incomodidad por los dolores, fatiga, cambios de humor e incluso lagunas mentales, lo que hace mucho menos llevadera esa etapa.

Aunque este cuadro no es extensible a todas las mujeres, ni mucho menos. Hay ocasiones en las que justo se da el efecto contrario, por lo que María José Campanario podría reducir los síntomas comunes de la fibromialgia con su embarazo. Esto sucede gracias a la hormona ovárica, la cual puede ayudar a que se relajen los músculos, una ventaja para la madre de Julia Janeiro.

Otro de los aspectos a estudiar por el equipo médico que lleve tu embarazo es la medicación diaria que tomas para reducir precisamente esos dolores. Deben mirar con lupa y analizar si estas pastillas podrían tener un efecto secundario en tu bebé y si fuera así cambiarla por otras que te ayuden en tu día a día. Además, María José Campanario podría cambiar su estilo de vida para paliar algunos efectos como por ejemplo a través del ejercicio, de terapias alternativas o simplemente durmiendo las horas suficientes para eliminar el cansancio.

Hay quien acude a fisioterapeutas que te enseñan a mejorar tu postura durante el embarazo o quien te ayuda a gestionar el estrés de otro modo. Cabe destacar que esta enfermedad no influirá en el bebé y solo en tus síntomas, por lo que María José Campanario puede estar tranquila en este sentido. Lo que sí debe tener en cuenta también es la lactancia materna, ya que en ciertos momentos los médicos no recomiendan hacerlo si sufres fibromialgia. Todo depende del umbral del dolor de la madre y de su estado, pues el dolor crónico podría hacer difícil este hecho. Esta patología reumática en la que los pacientes sienten dolor en músculos, tendones o ligamentos del todo el cuerpo puede influir o no en los próximos meses de María José, aunque todavía es pronto para saberlo.

La noticia de que volverán a ser padres de nuevo ha sorprendido a todo el mundo. La pareja ha anunciado que está previsto que María José salga de cuentas dos semanas antes de su aniversario, un embarazo que ha colmado de felicidad a todo su entorno. «Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14”, ha dicho el torero.