Este jueves, María José Campanario cumple 42 años y es el primer cumpleaños con su hija, Julia Janeiro, despixelada. ¿Cómo está la odontóloga?

María José Campanario está viviendo unas semanas de cambios en su vida. Desde que el pasado 18 de abril, su hija, Julia Janeiro, cumpliera la mayoría de edad y se despixelara de los medios de comunicación, todo ha dado un giro de 180 grados. La odontóloga y su marido, Jesulín de Ubrique, siempre se han preocupado por la privacidad y el anonimato de su primogénita. Por este motivo, han intentado protegerla del foco mediático. Pero, ¿qué ha ocurrido una vez que la joven ha cumplido la mayoría de edad? ¿Ha saltado a la fama? ¿Ha conseguido pasar desapercibida?

María José Campanario está de celebración

Lo cierto es que María José Campanario celebra este jueves 28 de mayo su 42 cumpleaños y lo hace con sentimientos encontrados. La situación familiar es diferente respecto a otros años. Si bien ella quiere proteger a su hija, es ella ahora la que tiene las riendas de su vida. Aún así, la mujer del torero se puede encontrar aliviada por doble motivo. Por un lado, es ahora su hija quien tiene el foco mediático y ella se encuentra más apartada de las diferentes polémicas que siempre ha tenido con Belén Esteban. Y por otro, y mucho más importante, su hija está siguiendo los pasos que le ha inculcado su madre y de momento, no se ha convertido en un personaje público.

A pesar de que Julia Janeiro se ha convertido en una influencer y son muchas las jóvenes que quieren seguir sus pasos, está muy centrada en su vida en Madrid junto a su novio, Brayan Mejía. Actualmente tiene en su perfil de Instagram cerca de 180.000 seguidores y, a pesar de que tiene la cuenta privada, la joven suele aceptar todas las solicitudes que le llegan. Esta es una estrategia de muchas influencers, ya que tan solo sus seguidores pueden ver las publicaciones y no únicamente entrar al perfil a visualizarlo sin darle rendimiento a la cuenta. ¿Se está convirtiendo en un personaje de masas? Este podría ser el segundo punto del titular: la preocupación.

Tal y como hemos dicho anteriormente, María José Campanario siempre ha intentado mantener al margen a su hija al margen del foco mediático. El hecho de que haya cumplido la mayoría de edad y su perfil de Instagram se esté convirtiendo en una cuenta con muchos seguidores, podría darle algún que otro quebradero de cabeza a la odontóloga. El hecho de que quiera dar el salto a los medios de comunicación o incluso conceder entrevistas, algo que de momento no ha hecho, podría no llegar a gustarle a su madre, María José Campanario. A pesar de esto, de momento no tiene de que preocuparse, ya que la joven sabe cómo gestionar su fama en redes y mantenerse a raya de todo lo que se dice sobre ella.