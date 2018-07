En cuestión de 15 días, Mar Flores se ha ido dos veces de vacaciones con dos ex distintos. Si parecía que la modelo iba a disfrutar de un verano de soltera después de muchos años con pareja, finalmente no solo no pasa las vacaciones sola, sino que se rodea de los hombres que han marcado su vida en los últimos años: su exmarido, Javier Merino, y su exnovio, Elías Sacal, con el que ha decidido darse una nueva oportunidad. Unos días de asueto poco convencionales.